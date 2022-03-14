BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 10:04
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010212
BIST
14:192.092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 37,99
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.092
En Düşük
2.066
14:1914,7632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:1916,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0474
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:19930,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,42
|Açılış
|: 930,92
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:19
|RAYSG
|11,78
|935.263
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.468.547
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.936.092
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.366.806
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.929.963
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|155.934.047
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.790.625
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,65
|17.694.543
|% -7,95
|
|EUYO
|3,14
|1.820.695
|% -6,82
|
|THYAO
|26,86
|2.039.265.531
|% 1,67
|
|FROTO
|265,20
|959.806.009
|% 8,73
|
|GARAN
|11,85
|914.901.680
|% 0,68
|
|SISE
|13,92
|824.573.524
|% 2,88
|
|EREGL
|34,38
|821.445.012
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,78
|476.782.885
|% 2,44
|
|ADESE
|0,72
|73.344.225
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,24
|332.982.386
|% 1,57
|
|PETKM
|8,32
|752.538.996
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,14
|93.345.824
|% 4,59
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7453
|14,7632
|% -0,01
|
|Euro
|16,1586
|16,1853
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1909
|19,2872
|% 0,01
|
|Frank
|15,7194
|15,8141
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% -0,02
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,54
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|-14,00
|
|Tam
|6.134
|6.289
|-40,68
|
|Yarım
|2.965
|3.042
|-19,68
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,84
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,68
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866