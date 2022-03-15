BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 10:01
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010493
BIST
11:292.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,49
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.080
11:2914,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:2916,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1126
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:29919,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,06
|Açılış
|: 919,86
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:29
|TSPOR
|5,73
|230.525.780
|% 9,98
|
|FENER
|28,52
|79.965.476
|% 7,95
|
|HLGYO
|1,85
|58.273.733
|% 7,56
|
|MEPET
|2,72
|13.469.282
|% 7,09
|
|AYEN
|9,68
|29.672.708
|% 6,61
|
|GRSEL
|9,06
|220.332.037
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,02
|809.470
|% -4,13
|
|KLGYO
|0,93
|26.978.220
|% -4,12
|
|PEKGY
|1,00
|10.329.792
|% -3,85
|
|KRDMD
|15,01
|939.474.647
|% 1,56
|
|GARAN
|11,86
|750.677.042
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|677.288.823
|% 0,64
|
|THYAO
|26,48
|623.702.488
|% -0,53
|
|FROTO
|267,90
|622.341.358
|% -0,11
|
|KARSN
|4,07
|334.515.925
|% 4,63
|
|YKBNK
|3,76
|279.785.372
|% 0,27
|
|ODAS
|1,56
|105.789.433
|% 1,30
|
|GARAN
|11,86
|750.677.042
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,01
|939.474.647
|% 1,56
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7945
|14,8108
|% 0,21
|
|Euro
|16,2755
|16,3009
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,2130
|19,3093
|% 0,21
|
|Frank
|15,6994
|15,7940
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9315
|3,9512
|% 0,01
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-18,47
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,12
|
Seans Raporu
11:29
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866