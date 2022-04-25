BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2022 06:13
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Test bildirimidir. Dikkate almayiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023358
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7715
En Düşük
14,7180
17:5915,8385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0831
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8267
17:59909,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,61
|Açılış
|: 909,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ERBOS
|112,60
|42.704.388
|% 1,42
|
|AYEN
|17,00
|12.787.492
|% 0,67
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|EKIZ
|6,51
|312.880
|% 0,00
|
|DESPC
|11,53
|15.274.336
|% 0,00
|
|DOCO
|1.313,20
|49.636.488
|% 0,00
|
|DAGI
|3,60
|53.124.176
|% 0,00
|
|GLBMD
|5,86
|5.240.070
|% 0,00
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% 0,00
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% 0,00
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7608
|14,7652
|% 0,15
|
|Euro
|15,8306
|15,8431
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,8135
|18,9078
|% -0,30
|
|Frank
|15,3296
|15,4219
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9255
|3,9452
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-15,89
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,19
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,26
|
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