BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2023 07:46
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test bildirimidir. Dikkate almayiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131723
BIST
12:265.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 23,83
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2619,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0412
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2621,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1723
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:261.251,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.251,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:26
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.499.405
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|DGGYO
|36,00
|16.206.332
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,99
|57.164.442
|% -9,95
|
|ONCSM
|144,00
|73.240.638
|% -9,32
|
|EKSUN
|79,80
|2.069.643.495
|% -6,83
|
|KUVVA
|37,00
|186.295
|% -4,64
|
|EKSUN
|79,80
|2.069.643.495
|% -6,83
|
|THYAO
|128,20
|1.858.456.128
|% 0,08
|
|ASTOR
|55,75
|1.545.787.090
|% 3,91
|
|EREGL
|36,18
|1.293.497.212
|% 0,61
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|AKFYE
|16,30
|1.248.567.321
|% 7,80
|
|EKGYO
|6,60
|481.323.114
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,50
|827.365.354
|% 0,64
|
|ADESE
|1,47
|82.201.407
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,85
|502.691.764
|% 0,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2506
|19,2542
|% 0,21
|
|Euro
|21,1615
|21,2311
|% 0,82
|
|Sterlin
|23,9503
|24,0705
|% -0,02
|
|Frank
|21,1734
|21,3009
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1155
|5,1412
|% 0,13
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,74
|
|Cumhuriyet
|8.459
|8.587
|100,00
|
|Tam
|8.499
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.151
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,08
|