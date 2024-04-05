***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme
05.04.2024 16:46
***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/04/2024 05/04/2024 11059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268558
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0605
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 36,04
|Açılış
|: 2.385,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|63,80
|2.056.644
|% 10,00
|
|EGEEN
|15.675,00
|555.482.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|227.513.061
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.322.023
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.924.169.589
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|403.523.379
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|617.143.435
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|229.392.695
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.486.630.297
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.101.761.659
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.046.666.207
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.739.198.103
|% 5,77
|
|AKBNK
|55,65
|4.478.683.734
|% 6,20
|
|ISCTR
|12,76
|10.101.761.659
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.503.193.916
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.046.666.207
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.932.297.235
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.071.142.014
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9471
|31,9546
|% 0,18
|
|Euro
|34,6119
|34,6349
|% -0,06
|
|Sterlin
|40,1759
|40,3773
|% 0,45
|
|Frank
|35,3188
|35,4958
|% 0,63
|
|Riyal
|8,4900
|8,5326
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,41
|27,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,90
|1.008,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,47
|91,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.324,20
|2.324,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA