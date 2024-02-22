***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2024Açıklamalar01.04.2023-31.12.2023 Dönemi Faaliyet Raporu ekte Kamuoyu ile paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251365BIST