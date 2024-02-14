***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
14.02.2024 15:22
***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BORSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BOR SEKER payları, 15/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BOR SEKER XUTUM 15/02/2024
BOR SEKER XTUMY 15/02/2024
BOR SEKER XYLDZ 15/02/2024
BOR SEKER XHARZ 15/02/2024
BOR SEKER XKTUM 15/02/2024
BOR SEKER XUSIN 15/02/2024
BOR SEKER XGIDA 15/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249495
BIST