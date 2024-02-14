***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BORSK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBOR SEKER payları, 15/02/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBOR SEKER XUTUM 15/02/2024BOR SEKER XTUMY 15/02/2024BOR SEKER XYLDZ 15/02/2024BOR SEKER XHARZ 15/02/2024BOR SEKER XKTUM 15/02/2024BOR SEKER XUSIN 15/02/2024BOR SEKER XGIDA 15/02/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249495BIST