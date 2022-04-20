***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 10:09
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022231
BIST
11:442.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,73
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:4414,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:4415,9070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0910
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9116
En Düşük
15,8030
11:44917,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 917,39
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DAGHL
|21,00
|5.774.283
|% 8,86
|
|MANAS
|26,66
|35.719.183
|% 7,07
|
|SMART
|5,77
|8.614.733
|% 6,46
|
|OYYAT
|64,50
|27.479.647
|% 6,09
|
|NATEN
|66,80
|71.500.503
|% 5,95
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|KAPLM
|52,90
|3.908.410
|% -5,28
|
|DOBUR
|46,24
|2.909.986
|% -5,28
|
|PEGYO
|1,39
|25.821.213
|% -4,79
|
|ISGYO
|10,55
|46.764.870
|% -4,70
|
|THYAO
|38,94
|2.370.254.919
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|838.153.390
|% -0,07
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|EREGL
|35,74
|709.312.211
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,30
|699.212.074
|% -0,61
|
|ODAS
|2,56
|451.733.039
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|621.024.826
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|300.593.834
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|226.967.784
|% 2,29
|
|PETKM
|10,47
|802.752.993
|% 1,85
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6683
|% 0,12
|
|Euro
|15,8975
|15,9066
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,0465
|19,1420
|% 0,32
|
|Frank
|15,3960
|15,4887
|% 0,49
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,12
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|
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