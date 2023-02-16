***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:34
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114191
BIST
15:095.080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 129,28
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:0918,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:0920,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0529
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:091.113,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.113,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KONYA
|3.586,90
|18.662.641
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.160.906
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|251.575.873
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.642.665
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.815.003
|% 9,98
|
|LIDER
|108,00
|49.510.985
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.769.469
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.408.651
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.809.782
|% -9,94
|
|THYAO
|143,00
|6.941.091.033
|% 2,22
|
|EREGL
|44,04
|5.735.381.000
|% 6,58
|
|TUPRS
|632,30
|4.051.099.376
|% 9,98
|
|SISE
|45,10
|3.012.375.789
|% 5,62
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.296.010
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,48
|2.907.638.728
|% 1,92
|
|YKBNK
|9,34
|1.541.661.565
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.296.010
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.051.128.202
|% 4,44
|
|EREGL
|44,04
|5.735.381.000
|% 6,58
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8472
|18,8514
|% 0,02
|
|Euro
|20,2096
|20,2170
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6494
|22,7630
|% 0,19
|
|Frank
|20,3616
|20,4843
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0105
|5,0356
|% 0,02
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,12
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22SAMAT
Yüzde 9.78 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 734, 912 adet işlem
-
15:21TUPRS
Yüzde 9.98 oranında artışla 632.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 958 adet işlem
-
15:20BMSCH
Yüzde 9.90 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 606, 275 adet işlem
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 125, 09 artarak (% 2.82 ) 4, 555
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, CMENT, BUCIM, CMBTN, TUPRS, CIMSA, KRDMD, KONYA, GOLTS, KRDMB