***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 10:00
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144081
BIST
10:184.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,28
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1819,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1821,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0828
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:181.241,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.241,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:18
|GRTRK
|25,74
|2.506.973
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.355.762
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|14.623.340
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|GOODY
|15,21
|62.404.423
|% 8,80
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|KRTEK
|16,87
|5.414.503
|% -9,11
|
|EGSER
|25,58
|26.457.639
|% -8,90
|
|COSMO
|67,90
|210.264
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|495.382.039
|% 9,96
|
|THYAO
|127,60
|469.788.062
|% -0,16
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|SISE
|37,12
|192.817.755
|% 0,71
|
|EKGYO
|5,95
|122.617.366
|% -1,00
|
|KOZAL
|18,69
|207.716.528
|% -1,01
|
|YKBNK
|9,38
|99.110.688
|% -0,95
|
|EREGL
|32,84
|312.849.136
|% -0,91
|
|GSRAY
|8,42
|78.909.720
|% -6,44
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4654
|19,4693
|% 0,15
|
|Euro
|21,4158
|21,4508
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,2714
|24,3931
|% 0,16
|
|Frank
|21,6378
|21,7681
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.139
|9.331
|-22,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,28
|