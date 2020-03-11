***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2020 18:56
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı ve teklifi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak
Genel Kurul'a
önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827224
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,49
|Açılış
|: 328,08
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9633
|8,0032
|% 0,46
|
|Frank
|6,5716
|6,6112
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6454
|1,6537
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|1,33
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,77
|35,77
|-1,45
|