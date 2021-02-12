***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu
12.02.2021 18:16
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrımenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Gayrimenkullerin Değerlemesi.
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin güncel tarihli değerleme raporları TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909418
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 412,56
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0199
|7,0232
|% -0,04
|
|Euro
|8,5139
|8,5196
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,6935
|9,7421
|% 0,17
|
|Frank
|7,8481
|7,8954
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8666
|1,8760
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|0,82
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|61,83
|61,83
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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