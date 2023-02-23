***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrımenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize Ait Gayrimenkullerin Değerlemesi.Rapor Tarihi31.12.2022AçıklamalarŞirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin güncel tarihli değerleme raporları TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116511BIST