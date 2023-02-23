***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu
23.02.2023 20:07
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrımenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Gayrimenkullerin Değerlemesi.
Rapor Tarihi
31.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin güncel tarihli değerleme raporları TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116511
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8749
|% 0,01
|
|Euro
|19,9835
|19,9912
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5693
|22,6825
|% -0,39
|
|Frank
|20,1161
|20,2373
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0149
|5,0400
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,44
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.533
|7.605
|-36,00
|
|Yarım
|3.680
|3.721
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|1,10
|