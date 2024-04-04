***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu
04.04.2024 00:47
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrımenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Gayrimenkullerin Değerlemesi.
Rapor Tarihi
31.12.2023
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin güncel tarihli değerleme raporları TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266821
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0277
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,9820
En Düşük
31,9086
18:0534,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0837
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,7582
En Düşük
34,6225
18:052.363,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.363,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.366,40
En Düşük
2.360,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9365
|31,9820
|% 0,09
|
|Euro
|34,6675
|34,7359
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,3174
|40,5195
|% 0,00
|
|Frank
|35,2998
|35,4768
|% 0,02
|
|Riyal
|8,4953
|8,5379
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,15
|27,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,09
|940,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,32
|1.022,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,55
|89,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.300,16
|2.300,50
|% 0,66
|