***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşme Değişiklikleri konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.02.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ve tadil taslağı ekte verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110363BIST