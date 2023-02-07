***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.02.2023 11:27
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşme Değişiklikleri konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.02.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ve tadil taslağı ekte verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110363
BIST
12:114.683
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -246,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.683
12:1118,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1120,1961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0131
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:111.135,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.135,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.723.044
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.428.127
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8249
|18,8351
|% 0,05
|
|Euro
|20,1874
|20,1961
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5701
|22,6833
|% 0,02
|
|Frank
|20,2690
|20,3911
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|