***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
22.07.2022 15:32
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 19/07/2022 19/07/2022 10620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047335
BIST
16:502.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,24
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:5017,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:5018,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1840
En Düşük
17,9826
16:50989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,29
|Açılış
|: 989,30
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
990,11
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.544.073
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ENSRI
|16,89
|81.015.232
|% 9,60
|
|UFUK
|90,10
|6.334.749
|% -8,90
|
|KERVT
|7,09
|97.644.056
|% -4,70
|
|ULUSE
|186,60
|7.207.176
|% -4,31
|
|VAKKO
|17,92
|32.595.287
|% -4,27
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,45
|2.568.133.192
|% -2,23
|
|SISE
|21,20
|1.548.527.756
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|EREGL
|28,40
|955.586.359
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,82
|785.914.930
|% 3,01
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,35
|326.221.591
|% 2,27
|
|ODAS
|3,68
|620.072.217
|% -0,27
|
|TSKB
|2,33
|226.641.302
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|359.238.301
|% 4,38
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7135
|17,7222
|% 0,07
|
|Euro
|18,1538
|18,1664
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2270
|21,3334
|% 0,11
|
|Frank
|18,3763
|18,4870
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7011
|4,7246
|% -0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,37
|
|Altın Gr.
|982
|982
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.605
|6.675
|-87,00
|
|Yarım
|3.219
|3.266
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,84
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Seans Raporu
16:48
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