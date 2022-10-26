***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:17
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 271.587.777
Transferler
17 0 0 0 -1.823.474 4.043.167 0 34.901.522 -37.121.215 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 154.249.739 154.249.739 154.249.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -3.619.336 -3.619.336 -3.619.336
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 142.670.871 0 0 -37.249.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 162.750.441 154.249.739 0 422.218.180 422.218.180
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 678.158.136
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 678.158.136 678.158.136
Transferler
17 0 0 0 -3.812.639 15.697.603 0 315.263.315 -327.148.279 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 346.456.665 346.456.665 346.456.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -29.345.386 -29.345.386 -29.345.386
Sermaye Arttırımı
17 294.000.000 -294.000.000 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -570.226 570.226 -570.226 -570.226 -570.226
Dönem Sonu Bakiyeler
17 356.000.000 0 0 0 0 -11.879.127 0 4.565.883 0 0 0 0 223.603.315 0 0 -68.906.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.803.714 0 0 0 109.055.127 346.456.665 0 994.699.189 994.699.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.460.803 119.048.673
Dönem Karı (Zararı)
346.456.665 154.249.739
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
346.456.665 154.249.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
295.778.180 137.902.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 20.517.240 18.096.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.443.839 19.337.164
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.443.839 19.337.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.708.819 5.662.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 21.970.607 5.520.517
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.261.788 142.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.016.792 2.347.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
87.932.372 2.516.351
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
102.154 239.403
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.982.266 -408.444
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
177.253.857 74.148.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -22.138.017 25.436.426
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.350 -7.126.083
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -24.350 -7.126.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.833.867 -146.726.459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.641.585 -132.511.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.077 2.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.473.508 -132.514.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.717.824 2.419.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.717.824 2.419.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-379.397.160 -102.176.846
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-98.217.878 -8.276.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.492.357 72.174.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.733 -246.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.410.624 72.420.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.241.355 24.536.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.028.780 -2.892.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.643.146 -6.021.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.614.366 3.129.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.400.978 145.425.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -10.940.175 -3.726.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -22.650.363
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-269.604.303 -22.514.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.350 7.704.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.350 7.704.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-269.628.653 -30.218.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -269.628.653 -30.218.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.721.014 -73.518.981
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-570.226 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-570.226 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.127.863.452 332.950.390
Kredilerden Nakit Girişleri
1.127.863.452 332.950.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-793.813.311 -378.146.143
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-777.066.171 -373.904.620
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-16.747.140 -4.241.523
Ödenen Faiz
-59.758.901 -28.323.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.577.514 23.015.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.577.514 23.015.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.178.556 14.696.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 157.756.070 37.711.939
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 157.756.070 67.178.556
Ticari Alacaklar
5 723.401.353 630.185.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 168.077 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 723.233.276 630.185.873
Diğer Alacaklar
1.216.446 1.283.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.216.446 1.283.907
Stoklar
9 757.827.869 378.430.709
Peşin Ödenmiş Giderler
10.861.355 28.686.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.861.355 28.686.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 22.650.363
Diğer Dönen Varlıklar
27.793.903 15.150.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 27.793.903 15.150.757
ARA TOPLAM
1.678.856.996 1.143.567.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.678.856.996 1.143.567.143
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 168.110.000 168.110.000
Maddi Duran Varlıklar
10 764.023.982 519.462.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.309.797 11.760.350
Peşin Ödenmiş Giderler
116.568.426 524.925
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 116.568.426 524.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.655.847 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.067.668.052 699.857.291
TOPLAM VARLIKLAR
2.746.525.048 1.843.424.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
755.455.654 381.131.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
755.455.654 381.131.096
Banka Kredileri
4 747.160.696 377.008.275
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.294.958 4.122.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.614.300 261.374.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.614.300 261.374.843
Banka Kredileri
241.614.300 261.374.843
Ticari Borçlar
147.549.330 167.088.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 81.733 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 147.467.597 167.088.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.625.410 7.312.777
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.988.276 29.746.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 33.988.276 29.746.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.867.639 8.700.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.048.427 4.619.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.819.212 4.081.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.869.588 8.567.855
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 8.869.588 8.567.855
ARA TOPLAM
1.214.970.197 863.922.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.214.970.197 863.922.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
387.559.087 202.645.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
387.559.087 202.645.632
Banka Kredileri
4 361.989.362 191.376.561
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.569.725 11.269.071
Ticari Borçlar
68.149.637 32.016.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 68.149.637 32.016.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.146.938 39.863.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 81.146.938 39.863.534
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 26.818.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.855.662 301.343.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.825.859 1.165.266.298
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
994.699.189 678.158.136
Ödenmiş Sermaye
17 356.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.879.127 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
154.696.927 187.854.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
154.696.927 187.854.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 223.603.315 227.415.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -68.906.388 -39.561.002
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 35.803.714 19.535.885
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.879.127 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23.924.587 8.226.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 109.055.127 88.362.038
Net Dönem Karı veya Zararı
17 346.456.665 327.148.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
994.699.189 678.158.136
TOPLAM KAYNAKLAR
2.746.525.048 1.843.424.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.988.936.316 873.166.545 680.452.030 349.541.283
Satışların Maliyeti
18 -1.471.114.337 -587.283.099 -540.090.906 -248.004.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.821.979 285.883.446 140.361.124 101.536.936
BRÜT KAR (ZARAR)
517.821.979 285.883.446 140.361.124 101.536.936
Genel Yönetim Giderleri
19 -41.905.540 -19.405.793 -14.740.938 -6.586.747
Pazarlama Giderleri
19 -108.584.766 -44.314.639 -39.555.443 -17.040.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.136.776 -898.337 -462.042 -481.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 425.815.453 116.585.933 169.675.947 31.191.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -309.474.163 -89.242.832 -131.793.502 -28.585.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
482.536.187 248.607.778 123.485.146 80.033.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.350 7.126.083 0 3.943.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
482.560.537 255.733.861 123.485.146 83.976.278
Finansman Gelirleri
21 14.332.596 6.568.017 5.779.183 2.693.307
Finansman Giderleri
22 -176.218.534 -81.983.688 -55.806.939 -12.122.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.674.599 180.318.190 73.457.390 74.546.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.782.066 -26.068.451 18.421.647 565.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 3.644.050 -21.852.712 0 797.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.138.016 -4.215.739 18.421.647 -232.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,02450000 0,02490000 0,00310000 0,01210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.345.385 -3.619.336 2.992.757 -381.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -36.681.731 -4.524.170 3.740.946 -477.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.336.346 904.834 -748.189 95.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.336.346 904.834 -748.189 95.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.345.385 -3.619.336 2.992.757 -381.799
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.111.280 150.630.403 94.871.794 74.730.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
317.111.280 150.630.403 94.871.794 74.730.178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074438
BIST