***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 271.587.777 271.587.777Transferler17 0 0 0 -1.823.474 4.043.167 0 34.901.522 -37.121.215 0 0Dönem Karı (Zararı)17 154.249.739 154.249.739 154.249.739Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -3.619.336 -3.619.336 -3.619.336Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 142.670.871 0 0 -37.249.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.886 0 0 0 162.750.441 154.249.739 0 422.218.180 422.218.180Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 678.158.136Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 678.158.136 678.158.136Transferler17 0 0 0 -3.812.639 15.697.603 0 315.263.315 -327.148.279 0 0Dönem Karı (Zararı)17 346.456.665 346.456.665 346.456.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -29.345.386 -29.345.386 -29.345.386Sermaye Arttırımı17 294.000.000 -294.000.000 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -570.226 570.226 -570.226 -570.226 -570.226Dönem Sonu Bakiyeler17 356.000.000 0 0 0 0 -11.879.127 0 4.565.883 0 0 0 0 223.603.315 0 0 -68.906.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.803.714 0 0 0 109.055.127 346.456.665 0 994.699.189 994.699.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.460.803 119.048.673Dönem Karı (Zararı)346.456.665 154.249.739Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)346.456.665 154.249.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler295.778.180 137.902.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 20.517.240 18.096.092Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.443.839 19.337.164Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.443.839 19.337.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.708.819 5.662.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 21.970.607 5.520.517Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.261.788 142.087Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.016.792 2.347.310Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler87.932.372 2.516.351Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri102.154 239.403Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.982.266 -408.444Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler177.253.857 74.148.884Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -22.138.017 25.436.426Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.350 -7.126.083Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -24.350 -7.126.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-544.833.867 -146.726.459Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.641.585 -132.511.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-168.077 2.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-104.473.508 -132.514.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.717.824 2.419.306İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.717.824 2.419.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-379.397.160 -102.176.846Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-98.217.878 -8.276.292Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.492.357 72.174.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.733 -246.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.410.624 72.420.931Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.241.355 24.536.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.028.780 -2.892.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.643.146 -6.021.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.614.366 3.129.288Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.400.978 145.425.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -10.940.175 -3.726.641Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -22.650.363YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-269.604.303 -22.514.331Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.350 7.704.429Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.350 7.704.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-269.628.653 -30.218.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -269.628.653 -30.218.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI273.721.014 -73.518.981İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-570.226 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-570.226 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.127.863.452 332.950.390Kredilerden Nakit Girişleri1.127.863.452 332.950.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-793.813.311 -378.146.143Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-777.066.171 -373.904.620Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-16.747.140 -4.241.523Ödenen Faiz-59.758.901 -28.323.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.577.514 23.015.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.577.514 23.015.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.178.556 14.696.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 157.756.070 37.711.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 157.756.070 67.178.556Ticari Alacaklar5 723.401.353 630.185.873İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 168.077 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 723.233.276 630.185.873Diğer Alacaklar1.216.446 1.283.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.216.446 1.283.907Stoklar9 757.827.869 378.430.709Peşin Ödenmiş Giderler10.861.355 28.686.978İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 10.861.355 28.686.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 22.650.363Diğer Dönen Varlıklar27.793.903 15.150.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 27.793.903 15.150.757ARA TOPLAM1.678.856.996 1.143.567.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.678.856.996 1.143.567.143DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 168.110.000 168.110.000Maddi Duran Varlıklar10 764.023.982 519.462.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 16.309.797 11.760.350Peşin Ödenmiş Giderler116.568.426 524.925İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 116.568.426 524.925Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.655.847 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.067.668.052 699.857.291TOPLAM VARLIKLAR2.746.525.048 1.843.424.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar755.455.654 381.131.096İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar755.455.654 381.131.096Banka Kredileri4 747.160.696 377.008.275Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.294.958 4.122.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları241.614.300 261.374.843İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları241.614.300 261.374.843Banka Kredileri241.614.300 261.374.843Ticari Borçlar147.549.330 167.088.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 81.733 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 147.467.597 167.088.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 13.625.410 7.312.777Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.988.276 29.746.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 33.988.276 29.746.921Kısa Vadeli Karşılıklar13.867.639 8.700.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.048.427 4.619.668Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.819.212 4.081.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.869.588 8.567.855İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 8.869.588 8.567.855ARA TOPLAM1.214.970.197 863.922.370TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.214.970.197 863.922.370UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar387.559.087 202.645.632İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar387.559.087 202.645.632Banka Kredileri4 361.989.362 191.376.561Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 25.569.725 11.269.071Ticari Borçlar68.149.637 32.016.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 68.149.637 32.016.246Uzun Vadeli Karşılıklar81.146.938 39.863.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 81.146.938 39.863.534Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 26.818.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER536.855.662 301.343.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.751.825.859 1.165.266.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar994.699.189 678.158.136Ödenmiş Sermaye17 356.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.879.127 -11.308.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)154.696.927 187.854.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)154.696.927 187.854.952Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 223.603.315 227.415.954Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -68.906.388 -39.561.002Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 35.803.714 19.535.885Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.879.127 11.308.901Diğer Kısıtlanmış Yedekler23.924.587 8.226.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 109.055.127 88.362.038Net Dönem Karı veya Zararı17 346.456.665 327.148.279TOPLAM ÖZKAYNAKLAR994.699.189 678.158.136TOPLAM KAYNAKLAR2.746.525.048 1.843.424.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.988.936.316 873.166.545 680.452.030 349.541.283Satışların Maliyeti18 -1.471.114.337 -587.283.099 -540.090.906 -248.004.347TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)517.821.979 285.883.446 140.361.124 101.536.936BRÜT KAR (ZARAR)517.821.979 285.883.446 140.361.124 101.536.936Genel Yönetim Giderleri19 -41.905.540 -19.405.793 -14.740.938 -6.586.747Pazarlama Giderleri19 -108.584.766 -44.314.639 -39.555.443 -17.040.932Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.136.776 -898.337 -462.042 -481.370Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 425.815.453 116.585.933 169.675.947 31.191.197Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -309.474.163 -89.242.832 -131.793.502 -28.585.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)482.536.187 248.607.778 123.485.146 80.033.141Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 24.350 7.126.083 0 3.943.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)482.560.537 255.733.861 123.485.146 83.976.278Finansman Gelirleri21 14.332.596 6.568.017 5.779.183 2.693.307Finansman Giderleri22 -176.218.534 -81.983.688 -55.806.939 -12.122.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)320.674.599 180.318.190 73.457.390 74.546.597Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.782.066 -26.068.451 18.421.647 565.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 3.644.050 -21.852.712 0 797.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.138.016 -4.215.739 18.421.647 -232.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977DÖNEM KARI (ZARARI)346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları346.456.665 154.249.739 91.879.037 75.111.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,02450000 0,02490000 0,00310000 0,01210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.345.385 -3.619.336 2.992.757 -381.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -36.681.731 -4.524.170 3.740.946 -477.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.336.346 904.834 -748.189 95.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 7.336.346 904.834 -748.189 95.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.345.385 -3.619.336 2.992.757 -381.799TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)317.111.280 150.630.403 94.871.794 74.730.178Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları317.111.280 150.630.403 94.871.794 74.730.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074438BIST