***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2022 09:36
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 62.000.000 TL'den 356.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 294.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044143
BIST
10:002.425
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|: 2.425
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En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler09:55
|RUBNS
|16,63
|7.431.032
|% 9,99
|
|FONET
|14,84
|312.337
|% 6,53
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|IZFAS
|2,61
|15.396
|% 5,67
|
|COSMO
|10,50
|174.525
|% 5,00
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|IZINV
|17,53
|13.691
|% -1,96
|
|TUKAS
|13,90
|976.002
|% -1,91
|
|BANVT
|110,20
|27.109
|% -1,34
|
|OYAKC
|13,16
|349.035.712
|% 0,08
|
|ODAS
|2,82
|348.795.381
|% -0,35
|
|MAKIM
|13,98
|129.224.985
|% 0,22
|
|POLHO
|4,63
|119.761.320
|% 0,22
|
|MGROS
|49,22
|95.649.885
|% 0,04
|
|ODAS
|2,82
|348.795.381
|% -0,35
|
|OYAKC
|13,16
|349.035.712
|% 0,08
|
|POLHO
|4,63
|119.761.320
|% 0,22
|
|MOBTL
|1,71
|35.922.047
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,21
|32.765.747
|% -0,45
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3068
|17,3086
|% 0,24
|
|Euro
|17,5690
|17,5809
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7080
|20,8118
|% 0,12
|
|Frank
|17,6999
|17,8066
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5975
|4,6206
|% 0,33
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,68
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.597
|11,00
|
|Yarım
|3.180
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|0,47
|