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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi

08.07.2022 09:36
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 62.000.000 TL'den 356.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 294.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044143


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