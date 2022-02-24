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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 17:15
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BOSSA, TRABOSSA91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BOSSA, TRABOSSA91B5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır
Şirketimizin 2021 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında 327.148.279,13 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında ise 313.952.063,95 TL net dönem kârı bulunmaktadır.
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla, dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 62.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.226.983,8
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 318.899.638,17 313.952.063,95
4. Vergiler ( - ) 8.248.640,96
5. Net Dönem Kârı 327.148.279,13 313.952.063,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -15.697.603,2 -15.697.603,2
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 311.450.675,93 298.254.460,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 258.977,87 258.977,87
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 311.709.653,8 298.513.438,62
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 311.450.675,93 298.254.460,75
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004103


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Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 0,23  
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