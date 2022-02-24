***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BOSSA, TRABOSSA91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BOSSA, TRABOSSA91B5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.02.2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki karar alınmıştırŞirketimizin 2021 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında 327.148.279,13 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında ise 313.952.063,95 TL net dönem kârı bulunmaktadır.Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla, dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 62.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.226.983,8Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 318.899.638,17 313.952.063,954. Vergiler ( - ) 8.248.640,965. Net Dönem Kârı 327.148.279,13 313.952.063,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -15.697.603,2 -15.697.603,28. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 311.450.675,93 298.254.460,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 258.977,87 258.977,8710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 311.709.653,8 298.513.438,6211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 311.450.675,93 298.254.460,7520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004103BIST