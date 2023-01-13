***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2023 11:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Yeni Geçerlilik Süresinin Belirlenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Statü-Tadil-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101867
BIST
10:555.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 44,09
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:5518,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:5520,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:551.147,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.147,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ONCSM
|37,40
|4.640.255
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.647.854
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|298.818.370
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,28
|4.374.488
|% -5,37
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ADEL
|112,40
|1.851.933
|% -4,91
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|EREGL
|40,30
|1.879.987.143
|% 1,82
|
|KRDMD
|18,66
|1.696.891.825
|% -1,27
|
|THYAO
|135,60
|1.637.149.683
|% -0,15
|
|ASELS
|57,30
|1.494.751.994
|% 2,50
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|KRDMD
|18,66
|1.696.891.825
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,26
|715.640.139
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,65
|127.829.408
|% 0,38
|
|EREGL
|40,30
|1.879.987.143
|% 1,82
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7871
|% 0,02
|
|Euro
|20,3742
|20,3796
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8668
|22,9815
|% -0,01
|
|Frank
|20,1670
|20,2885
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,11
|