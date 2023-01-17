***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2023 14:54
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde değişiklik yapılması hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Statü-Tadil-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102788
BIST
15:045.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 39,16
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
15:0418,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
15:0420,3638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
15:041.155,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.155,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler15:02
|BEYAZ
|20,46
|31.625.831
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.367.763
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.985.353
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.934.618
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.468.543
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.528,30
|66.540.499
|% -6,81
|
|MSGYO
|7,00
|39.858.117
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,02
|8.052.730.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|20,20
|7.990.635.137
|% 6,71
|
|THYAO
|144,70
|6.631.731.542
|% 0,21
|
|TUPRS
|559,00
|4.077.063.301
|% 3,46
|
|ASELS
|58,05
|2.956.525.369
|% 0,17
|
|KRDMD
|20,20
|7.990.635.137
|% 6,71
|
|EKGYO
|8,41
|2.642.779.731
|% 2,81
|
|EREGL
|41,02
|8.052.730.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,68
|1.690.337.939
|% -0,51
|
|PETKM
|18,31
|2.547.889.113
|% 0,05
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7877
|18,7931
|% 0,04
|
|Euro
|20,3523
|20,3647
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,9686
|23,0838
|% 0,55
|
|Frank
|20,3256
|20,4481
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,03
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|7.790
|7.908
|-6,00
|
|Tam
|7.837
|7.890
|-10,00
|
|Yarım
|3.819
|3.861
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.930
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,92
|