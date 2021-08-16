***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi "Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir" seviyesinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (Trk) / (Pozitif Görünüm) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak açıklamıştır.Belirlenen her iki not da "Geri Ödeme Kapasitesi Yüksek" seviyesinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958240BIST