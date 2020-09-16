***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 64.000 m2 arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09.09.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli20.500.000.-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%4Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%33Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.09.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla alınmış olup, ortaklığın faaliyetlerine etkileri olumludur.Karşı TarafSasa Polyester Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiş olması.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasına bitişik konumda yeralan, mülkiyeti Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 64.000 m2 büyüklüğündeki arsa 20.500.000 TL bedel ile satın alınmış olup, toplam bedel nakden ödenmiştir. Sözkonusu arsanın, Şirketimizin gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875286BIST