***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 15:34
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in 2020 yılı raporunda Türkiye'nin en değerli 77. markası olarak açıklanmıştır. Bu rapora göre Bossa, marka değerini bir önceki yıla göre %78,7 oranında artırmış olup "A" marka derecesiyle Türkiye'nin kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli markası olmayı sürdürmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850126
BIST
16:23109.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -513,53
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:236,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:237,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6994
En Düşük
7,6354
16:23375,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,63
|Açılış
|: 375,37
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.881
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.865
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.854.739
|% -9,94
|
|MAALT
|80,55
|41.373.734
|% -8,15
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|19.765.785
|% -6,48
|
|EKGYO
|1,80
|848.523.910
|% 3,45
|
|GSRAY
|3,90
|829.382.626
|% 4,28
|
|GARAN
|8,17
|784.417.624
|% -1,09
|
|THYAO
|12,65
|416.769.912
|% 0,08
|
|IHLGM
|1,40
|404.452.043
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,80
|848.523.910
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,40
|404.452.043
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,90
|829.382.626
|% 4,28
|
|KARSN
|2,02
|283.427.029
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,76
|100.233.870
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5948
|8,6379
|% -0,19
|
|Frank
|7,1156
|7,1585
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|14,77
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.458
|23,50
|
|Tam
|2.502
|2.530
|28,00
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|9,90
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,39
|
Seans Raporu
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -663, 74 kaybederek (% -0.65 ) 101, 964
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YONGA, TACTR, PKART, EGCYH
-
16:36
KUYAS, EGCYH, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
MAALT, KRGYO, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
Bu seansda işlem gören 300 hisse senedinden 118 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 163 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem