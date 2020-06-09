***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in 2020 yılı raporunda Türkiye'nin en değerli 77. markası olarak açıklanmıştır. Bu rapora göre Bossa, marka değerini bir önceki yıla göre %78,7 oranında artırmış olup "A" marka derecesiyle Türkiye'nin kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli markası olmayı sürdürmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850126BIST