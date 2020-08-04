***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 14:42
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2020 tarihinde dahil olunan Kısa Çalışma Uygulamasına 31.07.2020 itibariyle son verilmiş olup, Ağustos başında tam zamanlı çalışmaya geçilmiştir. Kısa Çalışma Uygulamasının sonlandırılması amacıyla ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864582
BIST
17:301.067
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -59,88
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.066
17:306,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:308,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0471
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:30444,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,74
|Açılış
|: 444,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,89
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|41,20
|129.671.562
|% 9,98
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.706.440
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.351.146
|% 9,92
|
|KRDMA
|3,96
|21.790.461
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,53
|211.191.662
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|53.142.030
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|35.925.759
|% -10,00
|
|KUTPO
|29,34
|30.540.557
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|ASELS
|33,40
|1.293.488.286
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,54
|1.106.740.837
|% -1,40
|
|AKBNK
|4,98
|674.353.206
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|HLGYO
|2,26
|539.346.110
|% -9,96
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0579
|9,1034
|% -0,02
|
|Frank
|7,5661
|7,6117
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|