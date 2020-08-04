***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2020 tarihinde dahil olunan Kısa Çalışma Uygulamasına 31.07.2020 itibariyle son verilmiş olup, Ağustos başında tam zamanlı çalışmaya geçilmiştir. Kısa Çalışma Uygulamasının sonlandırılması amacıyla ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864582BIST