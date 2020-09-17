***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 12:17
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020 - 20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz, Şirketimizin 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisimiz ile birlikte, Şirketimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875430
BIST
16:341.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,51
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:347,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:348,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9386
En Düşük
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16:34470,59
En Yüksek
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|Açılış
|: 470,59
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|FMIZP
|111,10
|72.282.284
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|PETKM
|4,31
|422.832.768
|% -0,92
|
|JANTS
|219,00
|337.922.477
|% 6,10
|
|GARAN
|6,66
|336.439.659
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|704.173.402
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|247.162.428
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|162.237.186
|% -2,75
|
|AVOD
|4,43
|533.549.373
|% 9,65
|
|DOHOL
|2,25
|275.213.146
|% 1,81
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5594
|7,5630
|% 0,78
|
|Euro
|8,9293
|8,9368
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7530
|% -0,02
|
|Frank
|8,2609
|8,3107
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0078
|2,0179
|% 0,62
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-21,86
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
|