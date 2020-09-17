***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020 - 20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz, Şirketimizin 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisimiz ile birlikte, Şirketimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875430BIST