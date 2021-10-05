***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.08.2021 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu toplam bedeli 45 milyon USD olan yatırımlara başlanılmış olup ilgili çalışmalar devam etmektedir.Yatırım planı kapsamında 3 ayrı Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup bu konudaki ayrıntılı bilgi Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Böylece Şirketimiz, yatırım teşvik belgelerinin içerdiği tüm destek unsurlarından faydalanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967006BIST