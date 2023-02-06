***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 11:42
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
06.02.2023 günü sabah saatlerinde meydana gelen depremde Adana'da bulunan tesislerimizde hasar meydana gelmemiş olup, üretim sürecimiz devam etmektedir. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109835
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