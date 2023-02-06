***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 günü sabah saatlerinde meydana gelen depremde Adana'da bulunan tesislerimizde hasar meydana gelmemiş olup, üretim sürecimiz devam etmektedir. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109835BIST