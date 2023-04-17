***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusunu yaptığımız yatırım planı içerisinde bulunan Geri Dönüşüm Tesislerimiz faaliyete geçmiştir.Tekstil ürünlerinin yeniden dönüştürülerek geri kazanımını sağlayan bu tesisler, sıfır atık hedefimiz doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkıda bulunmakta olup, Şirketimize maliyet avantajı sağlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139302BIST