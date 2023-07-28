***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 15:28
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Sayın Eda Özdemir'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Böylece, Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
YÖNETİM KURULU:
İsrafil Uçurum – Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Uçurum – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma Uçurum – Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Uçurum – Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Uçurum – Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Aslaner – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Kiraz – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Eda Özdemir – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176318
BIST