***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Sayın Eda Özdemir'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Böylece, Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.YÖNETİM KURULU:İsrafil Uçurum – Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Uçurum – Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma Uçurum – Yönetim Kurulu ÜyesiOğuz Uçurum – Yönetim Kurulu ÜyesiLevent Uçurum – Yönetim Kurulu ÜyesiBekir Aslaner – Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAbdullah Kiraz – Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiEda Özdemir – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176318BIST