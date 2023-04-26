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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.04.2023 16:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bossa Paylarının Geri Alımı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Bossa hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla geri alım yapılması planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.000 0,001 11,23
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 4.000 0,001 11,24
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.122 0,001 11,25
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.000 0,001 11,26
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.004 0,001 11,29
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 4.875 0,001 11,3
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 537 0 11,31
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 3.447 0,001 11,32
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.272 0 11,33
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.562 0,001 11,34
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 11.999 0,003 11,35
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.702 0 11,36
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.047 0 11,38
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 953 0 11,4
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 2.553 0,001 11,41
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.938 0,001 11,43
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.526 0 11,44
BOSSA, TRABOSSA91B5 26.04.2023 1.463 0 11,45

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
Bossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda
Şirketimizin sahip olduğu kendi payları, bugün yapılan 50.000 adet alım da dahil olmak üzere 12.569.342 adete ulaşmıştır.(Sermayeye oranı % 3,53)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141195


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Yarım 4.452 4.546 11,00  
Çeyrek 2.233 2.290 9,00  
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Gümüş Gr. 15,59 15,60 -0,03  
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