***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2023 10:18
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvurunun Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 356.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 356.000.000 294.000.000,000 82,58426 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 356.000.000 294.000.000,000 82,58426
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 294.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Mevcut 356.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 650.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %82,58426) ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, bu husus SPK'nın 21.06.2023 tarihli haftalık bülteninde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161110
BIST