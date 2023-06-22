Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2023 10:18
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvurunun Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 356.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 356.000.000 294.000.000,000 82,58426 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 356.000.000 294.000.000,000 82,58426

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 294.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Mevcut 356.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 650.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %82,58426) ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, bu husus SPK'nın 21.06.2023 tarihli haftalık bülteninde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161110


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:005.180
Değişim :  -0,13% |  -6,62
Açılış :  5.200  
Önceki Kapanış :  5.187  
En Düşük
5.153 En Yüksek
5.221
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORTE 23,58 68.205.718 % 9,98  
DGGYO 27,34 26.384.215 % 9,98  
OTTO 143,80 1.269.466 % 9,94  
POLTK 2.999,00 20.106.165 % 8,19  
CMENT 61,35 96.197 % 7,73  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Dolar 23,5305 23,5810 % 0,06  
Euro 25,8978 25,9110 % 0,24  
Sterlin 29,9797 30,1301 % -0,07  
Frank 26,2426 26,4007 % -0,17  
Riyal 6,2594 6,2908 % -0,08  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 -2,62  
Altın Gr. 1.461 1.462 -3,03  
Cumhuriyet 9.568 9.713 -57,00  
Tam 9.503 9.750 -69,51  
Yarım 4.573 4.734 -37,00  
Çeyrek 2.294 2.367 -19,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 -0,05  
Gümüş Gr. 17,07 17,09 -0,09  
B. Petrol 76,81 76,81 -0,31  
Seans Raporu 11:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru