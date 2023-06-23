***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanım Tarihi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 356.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBOSSA, TRABOSSA91B5 356.000.000 294.000.000,000 82,58426 BOSSA, TRABOSSA91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 356.000.000 294.000.000,000 82,58426Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 294.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2023SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarMevcut 356.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 650.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %82,58426) ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, ihraç edilecek paylarla ilgili Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2023 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161672BIST