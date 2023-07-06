***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 15:16
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 650000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166277
BIST
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17:396.159
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 52,49
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3926,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0170
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3928,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:391.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:37
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|91.064.040
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|65.437.993
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,24
|108.820.994
|% -6,50
|
|MERIT
|51,10
|57.835.264
|% -4,66
|
|ATLAS
|4,02
|28.044.092
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|66.992.486
|% -3,19
|
|THYAO
|218,00
|9.909.037.887
|% 0,69
|
|TUPRS
|87,70
|4.481.625.909
|% 3,60
|
|SISE
|46,80
|4.010.122.329
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|ISCTR
|14,06
|2.472.275.468
|% -1,33
|
|AKBNK
|20,56
|3.054.218.937
|% -1,44
|
|KRDMD
|23,30
|2.309.114.354
|% -0,68
|
|GSDHO
|3,46
|300.016.573
|% 2,06
|
|EREGL
|38,48
|3.333.232.961
|% -0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0365
|26,0500
|% -0,07
|
|Euro
|28,2687
|28,3053
|% 0,10
|
|Sterlin
|32,9052
|33,0702
|% -0,37
|
|Frank
|28,8310
|29,0046
|% -0,23
|
|Riyal
|6,9188
|6,9535
|% -0,18
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
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17:52CWENE
Yüzde 4.05 oranında artışla 174.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 484, 423 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 93 artarak (% 0.56 ) 5, 523
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
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17:51
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