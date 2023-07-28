***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.DENETİM KOMİTESİ:Abdullah Kiraz – BaşkanBekir Aslaner – ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:Bekir Aslaner – BaşkanEda Özdemir – ÜyeSencer Doğru – ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:Eda Özdemir – BaşkanLevent Uçurum – Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176329BIST