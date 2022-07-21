***BOSSA* *IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.07.2022 09:15
***BOSSA******IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BOSSA, IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047110
BIST
10:292.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,32
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2917,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0509
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2918,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1818
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,1070
En Düşük
17,9005
10:29958,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 958,73
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DOBUR
|50,80
|4.909.198
|% 9,96
|
|VANGD
|4,00
|5.153.041
|% 8,99
|
|KAPLM
|55,20
|20.925.272
|% 7,92
|
|BOSSA
|12,71
|44.561.322
|% 7,89
|
|TIRE
|26,54
|29.028.104
|% 6,59
|
|KLRHO
|13,24
|41.227.796
|% -4,06
|
|GRNYO
|2,43
|937.551
|% -3,19
|
|GESAN
|50,15
|27.349.277
|% -3,00
|
|TGSAS
|13,68
|4.838.776
|% -2,56
|
|KONYA
|1.185,10
|8.532.150
|% -2,56
|
|THYAO
|51,50
|616.422.190
|% 0,29
|
|FROTO
|269,40
|246.810.020
|% 2,94
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|219.018.792
|% 1,17
|
|SISE
|21,28
|215.305.505
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,28
|65.557.563
|% 3,23
|
|ODAS
|3,63
|153.877.542
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,60
|106.054.850
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|26.953.998
|% 0,78
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6262
|17,6526
|% 0,29
|
|Euro
|18,0094
|18,1070
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,0211
|21,1266
|% -0,01
|
|Frank
|18,0423
|18,1510
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6763
|4,6998
|% 0,14
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-4,77
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.529
|6.604
|-4,00
|
|Yarım
|3.181
|3.231
|2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,56
|