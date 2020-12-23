***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2020 16:25
***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894463
BIST
17:421.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:427,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:429,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:42460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,38
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:40
|BRYAT
|612,80
|117.596.462
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|322.869.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.529.416
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.258.031
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.716.523
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.680.933.250
|% 9,72
|
|GARAN
|10,04
|1.423.108.984
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.221.147.626
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.073.033.212
|% 2,70
|
|KARTN
|2.323,70
|846.324.431
|% -4,59
|
|SKBNK
|1,58
|1.680.933.250
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.073.033.212
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,19
|658.123.046
|% 1,39
|
|PETKM
|5,05
|1.221.147.626
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,47
|442.783.441
|% 2,92
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6335
|7,6379
|% -0,28
|
|Euro
|9,3320
|9,3412
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2920
|10,3436
|% 0,90
|
|Frank
|8,5426
|8,5941
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0284
|2,0386
|% -0,31
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|15,54
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,11
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,39
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem
-
17:52ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 291, 092 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 32 artarak (% 1.06 ) 1, 276
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, GEDZA, ECZYT, BRYAT, ERBOS, ALCAR, OZRDN, CLEBI, EMNIS, GUBRF