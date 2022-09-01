***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 15:08
***BOSSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BOSSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059295
BIST
16:273.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -7,29
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:2718,2086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:2718,2183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0786
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:27994,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,67
|Açılış
|: 994,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:27
|CLEBI
|397,10
|110.958.245
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.347.360
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|28.646.435
|% 9,98
|
|TSKB
|5,41
|395.633.304
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.357.784
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,20
|17.479.412
|% -9,44
|
|ESCAR
|39,54
|69.769.223
|% -8,47
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,67
|41.474.124
|% -6,48
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|THYAO
|71,55
|4.921.381.640
|% -2,12
|
|PETKM
|14,05
|4.684.647.368
|% -2,57
|
|GARAN
|23,44
|4.556.395.329
|% 1,91
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|EKGYO
|4,05
|2.435.727.393
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,25
|3.829.901.367
|% 4,17
|
|VAKBN
|7,75
|2.842.789.810
|% 6,02
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1987
|18,2086
|% 0,13
|
|Euro
|18,2052
|18,2183
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% -0,36
|
|Frank
|18,5035
|18,6149
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% 0,15
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-15,27
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-1,98
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 9 kaybederek (% -0.75 ) 3, 429
-
16:42XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 64, 071.00 milyon TL de
-
16:42ANELE
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 643, 079 adet işlem
-
16:41PAMEL
Yüzde -9.44 oranında düşüşle 113.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 595 adet işlem
-
16:40SAYAS
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 677 adet işlem