***BOSSA* *SNGYO* *SUNTK* *KZBGY* *AKSEN* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BOSSA******SNGYO******SUNTK******KZBGY******AKSEN******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSEN, BERA, BOSSA, KZBGY, SNGYO, SUNTK20.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA ENERJI AKSEN 0,570805 0,5137245BERA HOLDING BERA 0,1 0,09SUN TEKSTIL SUNTK 0,8375833 0,7538249Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBOSSA BOSSA 474,19354 Kaydi PayKIZILBUK GYO KZBGY 25,00000 Kaydi PaySINPAS GMYO SNGYO 71,78324 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046555BIST