***BOSSA* *SNGYO* *SUNTK* *KZBGY* *AKSEN* *BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.07.2022 16:56
***BOSSA******SNGYO******SUNTK******KZBGY******AKSEN******BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN, BERA, BOSSA, KZBGY, SNGYO, SUNTK
20.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSA ENERJI AKSEN 0,570805 0,5137245
BERA HOLDING BERA 0,1 0,09
SUN TEKSTIL SUNTK 0,8375833 0,7538249
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BOSSA BOSSA 474,19354 Kaydi Pay
KIZILBUK GYO KZBGY 25,00000 Kaydi Pay
SINPAS GMYO SNGYO 71,78324 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046555
BIST
17:202.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 47,81
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.499
En Düşük
2.448
17:2017,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1455
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
17:2018,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2897
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
17:20966,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,09
|Açılış
|: 966,53
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:18
|EUKYO
|3,52
|1.988.287
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.442.113
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.546.701
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|18.593.031
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,19
|38.936.435
|% -6,80
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|AGYO
|3,69
|36.700.103
|% -4,16
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,30
|37.157.837
|% -3,92
|
|THYAO
|51,15
|3.981.044.703
|% 2,34
|
|SISE
|20,94
|1.418.135.895
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.326.343.272
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.161.309.025
|% 3,64
|
|ODAS
|3,55
|1.000.134.665
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,04
|1.326.343.272
|% 2,36
|
|ODAS
|3,55
|1.000.134.665
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,55
|1.161.309.025
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|248.710.534
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,49
|821.640.146
|% 2,66
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5597
|17,5713
|% 0,80
|
|Euro
|17,9994
|18,0142
|% 1,69
|
|Sterlin
|21,0595
|21,1651
|% 1,21
|
|Frank
|18,1021
|18,2112
|% 1,74
|
|Riyal
|4,6662
|4,6896
|% 0,63
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,57
|
|Altın Gr.
|967
|968
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.548
|6.616
|-8,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,04
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33SMART
Yüzde 9.63 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 129, 608 adet işlem
-
17:32MRGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 378, 025 adet işlem
-
17:31HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 567, 859 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 29 artarak (% 1.87 ) 2, 199
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, GESAN, HUBVC, NIBAS, KLRHO, UFUK, TURGG, MARTI, KONKA, RTALB