***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BOYP]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. (Şirket)için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda Şirketin, pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Şirketin pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 28/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili şirkete Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortakların, menkul kıymetlerini almak için ilgili şirkete başvurması gerekmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862420BIST