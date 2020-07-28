***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
28.07.2020 15:22
***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. (Şirket)
için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda Şirketin, pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Şirketin pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 28/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili şirkete Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortakların, menkul kıymetlerini almak için ilgili şirkete başvurması gerekmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862420
BIST
15:391.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -17,96
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:396,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0691
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
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6,9788
En Düşük
6,8454
15:398,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:39431,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,05
|Açılış
|: 431,09
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|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9267
|8,9715
|% 1,19
|
|Frank
|7,5432
|7,5886
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8469
|1,8562
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,70
|
|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,86
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,32
|-0,12
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|B. Petrol
|43,96
|43,96
|0,06
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