***BPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.12.2020 09:49
***BPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 30/12/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 04/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
BPE
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895934
BIST
10:101.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.479
10:107,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3536
10:109,0540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:10447,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,75
|Açılış
|: 447,71
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|11.983.103
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.363.186
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|ALCAR
|362,10
|4.286.224
|% -4,99
|
|GUBRF
|86,60
|457.415.319
|% 3,03
|
|ARZUM
|28,58
|215.963.632
|% 4,54
|
|ASELS
|18,37
|82.883.577
|% -0,38
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,10
|38.727.357
|% 0,32
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|AFYON
|5,11
|58.715.887
|% 1,39
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|TSKB
|1,80
|16.082.544
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3514
|7,3576
|% -0,35
|
|Euro
|9,0416
|9,0540
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0733
|% -0,01
|
|Frank
|8,3317
|8,3819
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -0,12
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|-0,06
|