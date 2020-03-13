***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-10.495 -10.495Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-10.495 -10.495Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.657 4.603 2.946Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-37.310 -37.310Kar Dağıtımı5.134 -5.134Diğer5.134 -5.134Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.496 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.717Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-780 -1.043 1.895 72Kar Dağıtımı-37.310 37.310 0Diğer-37.310 37.310 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER277.375 758.594 1.035.969 208.046 603.749 811.795GARANTİ VE KEFALETLER91.800 59.963 151.763 127.079 111.234 238.313Teminat Mektupları91.800 43.527 135.327 127.079 93.357 220.436Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.403 17.079 19.482 2.403 15.387 17.790Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 6Diğer Teminat Mektupları89.391 26.448 115.839 124.670 77.970 202.640Diğer Garantilerimizden16.436 16.436 17.877 17.877TAAHHÜTLER0 646 2.396 3.042Cayılamaz Taahhütler646 2.396 3.042Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri646 646Diğer Cayılamaz Taahhütler2.396 2.396TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR185.575 698.631 884.206 80.321 490.119 570.440Alım Satım Amaçlı İşlemler185.575 698.631 884.206 80.321 490.119 570.440Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri54.285 53.462 107.747 370 368 738Vadeli Döviz Alım İşlemleri53.462 53.462 370 370Vadeli Döviz Satım İşlemleri54.285 54.285 368 368Para ve Faiz Swap İşlemleri96.950 611.310 708.260 79.951 489.751 569.702Swap Para Alım İşlemleri72.742 205.221 277.963 79.951 127.040 206.991Swap Para Satım İşlemleri24.208 255.937 280.145 209.268 209.268Swap Faiz Alım İşlemleri150.152 150.152 153.443 153.443Futures Para İşlemleri34.340 33.859 68.199Futures Para Alım İşlemleri33.859 33.859Futures Para Satım İşlemleri34.340 34.340EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.233.991 6.285.589 7.519.580 929.741 6.332.108 7.261.849EMANET KIYMETLER110.485 2.188.169 2.298.654 107.902 1.771.779 1.879.681Tahsile Alınan Çekler108 914 1.022 19.027 809 19.836Tahsile Alınan Ticari Senetler110.377 2.187.255 2.297.632 88.875 1.770.970 1.859.845REHİNLİ KIYMETLER1.123.506 4.097.420 5.220.926 821.839 4.560.329 5.382.168Teminat Senetleri22.681 916.117 938.798 57.305 967.312 1.024.617Gayrimenkul678.022 1.856.303 2.534.325 185.270 1.811.616 1.996.886Diğer Rehinli Kıymetler422.803 1.325.000 1.747.803 579.264 1.781.401 2.360.665KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.511.366 7.044.183 8.555.549 1.137.787 6.935.857 8.073.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.517 10.282Alınan Faizler60.824 78.915Ödenen Faizler-32.595 -53.189Alınan Temettüler69 151Alınan Ücret ve Komisyonlar5.074 6.029Elde Edilen Diğer Kazançlar4.930 10.813Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.493 12.360Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-21.697 -25.732Ödenen Vergiler-1.321 -1.259Diğer-15.260 -17.806Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim42.047 129.343Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış719 -1.994Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış4.565 80.241Kredilerdeki Net (Artış) Azalış79.355 154.173Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.228 26.428Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-70.191 -82.286Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.371 -47.219Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı43.564 139.625YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları17.549 -991Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.928 -823Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.302 -35.290Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar39.779 35.122FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.032 -373.884Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.511.197Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.885.081Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.032Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-3.809 810Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)54.272 -234.440Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.148 236.588Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar56.420 2.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.895 -37.310DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.823 2.946Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-780 -1.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-999 -2.075Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler219 418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.043 4.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.365 5.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler322 -1.209TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)72 -34.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)127.910 75.588 203.498 92.953 79.393 172.346Nakit ve Nakit Benzerleri52.018 71.766 123.784 3.618 73.499 77.117Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.243 66.264 67.507 3.340 71.728 75.068Bankalar357 5.502 5.859 287 1.771 2.058Para Piyasalarından Alacaklar50.531 50.531Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-113 -113 -9 -9Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.578 5.578 7.197 7.197Devlet Borçlanma Senetleri5.578 5.578 7.197 7.197Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar69.283 69.283 82.137 82.137Devlet Borçlanma Senetleri69.123 69.123 82.137 82.137Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160Türev Finansal Varlıklar1.031 3.822 4.853 1 5.894 5.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.031 3.822 4.853 1 5.894 5.895İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)181.431 460.058 641.489 89.490 633.487 722.977Krediler269.880 408.665 678.545 164.293 633.487 797.780Kiralama İşlemlerinden Alacaklar51.393 51.393Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-88.449 -88.449 -74.803 -74.803SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)46.861 46.861 855 855Satış Amaçlı46.861 46.861 855 855ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.793 9.793 2.421 2.421MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.075 5.075 5.822 5.822Diğer5.075 5.075 5.822 5.822YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 46.279 46.279CARİ VERGİ VARLIĞI189 0 189ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.464 0 5.464 4.002 4.002DİĞER AKTİFLER (Net)11.101 329 11.430 6.062 5.078 11.140VARLIKLAR TOPLAMI391.882 535.975 927.857 251.942 717.958 969.900YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER543.189 543.189 1.197 612.183 613.380PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.275 5.275 590 590İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLAR11.485 20.875 32.360 8.633 3.798 12.431Müstakrizlerin Fonları11.485 20.875 32.360 8.633 3.798 12.431GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER783 5.212 5.995 1.441 5.334 6.775Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı783 5.212 5.995 1.441 5.334 6.775FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.967 6.967KARŞILIKLAR16.635 16.635 11.446 11.446Çalışan Hakları Karşılığı5.808 5.808 4.564 4.564Diğer Karşılıklar10.827 10.827 6.882 6.882CARİ VERGİ BORCU1.095 1.095 1.174 1.174ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.487 6.006 7.493 1.023 14.364 15.387ÖZKAYNAKLAR308.848 0 308.848 308.717 308.717Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.217 -3.217 -2.496 -2.496Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.478 8.478 9.521 9.521Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-186.992 0 -186.992 -188.887 -188.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-188.887 0 -188.887 -151.577 -151.577Dönem Net Kâr veya Zararı1.895 0 1.895 -37.310 -37.310YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI352.575 575.282 927.857 334.221 635.679 969.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ78.856 89.125Kredilerden Alınan Faizler60.816 71.490Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.011 2.068Bankalardan Alınan Faizler706 1.999Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.309 4.204Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.469 6.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar503 407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.966 6.406Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.449 222Diğer Faiz Gelirleri96 2.329FAİZ GİDERLERİ (-)-33.653 -57.793Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-26.961 -33.411Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.835 -2.011İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-20.947Kiralama Faiz Giderleri-1.214Diğer Faiz Giderleri-1.643 -1.424NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ45.203 31.332NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.634 7.440Alınan Ücret ve Komisyonlar5.985 8.107Gayri Nakdi Kredilerden4.209 4.464Diğer1.776 3.643Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-351 -667Gayri Nakdi Kredilere-36 -107Diğer-315 -560TEMETTÜ GELİRLERİ69 151TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)14.879 24.911Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.535 4.705Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.012 -87.128Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.356 107.334DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6.512 14.456FAALİYET BRÜT KÂRI72.297 78.290BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-21.592 -62.008DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-23.009 -22.118DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.722 -30.415NET FAALİYET KARI (ZARARI)974 -36.251BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)974 -36.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)921 -1.059Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-321 601Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.242 -1.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.895 -37.310DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.895 -37.310Grubun Karı (Zararı)1.895 -37.310Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828971BIST