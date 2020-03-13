***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.03.2020 20:39
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-10.495 -10.495
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-10.495 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.657 4.603 2.946
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.310 -37.310
Kar Dağıtımı
5.134 -5.134
Diğer
5.134 -5.134
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.496 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.717
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-780 -1.043 1.895 72
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310 0
Diğer
-37.310 37.310 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
277.375 758.594 1.035.969 208.046 603.749 811.795
GARANTİ VE KEFALETLER
91.800 59.963 151.763 127.079 111.234 238.313
Teminat Mektupları
91.800 43.527 135.327 127.079 93.357 220.436
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 17.079 19.482 2.403 15.387 17.790
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 6
Diğer Teminat Mektupları
89.391 26.448 115.839 124.670 77.970 202.640
Diğer Garantilerimizden
16.436 16.436 17.877 17.877
TAAHHÜTLER
0 646 2.396 3.042
Cayılamaz Taahhütler
646 2.396 3.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
646 646
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.396 2.396
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
185.575 698.631 884.206 80.321 490.119 570.440
Alım Satım Amaçlı İşlemler
185.575 698.631 884.206 80.321 490.119 570.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
54.285 53.462 107.747 370 368 738
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
53.462 53.462 370 370
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
54.285 54.285 368 368
Para ve Faiz Swap İşlemleri
96.950 611.310 708.260 79.951 489.751 569.702
Swap Para Alım İşlemleri
72.742 205.221 277.963 79.951 127.040 206.991
Swap Para Satım İşlemleri
24.208 255.937 280.145 209.268 209.268
Swap Faiz Alım İşlemleri
150.152 150.152 153.443 153.443
Futures Para İşlemleri
34.340 33.859 68.199
Futures Para Alım İşlemleri
33.859 33.859
Futures Para Satım İşlemleri
34.340 34.340
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.233.991 6.285.589 7.519.580 929.741 6.332.108 7.261.849
EMANET KIYMETLER
110.485 2.188.169 2.298.654 107.902 1.771.779 1.879.681
Tahsile Alınan Çekler
108 914 1.022 19.027 809 19.836
Tahsile Alınan Ticari Senetler
110.377 2.187.255 2.297.632 88.875 1.770.970 1.859.845
REHİNLİ KIYMETLER
1.123.506 4.097.420 5.220.926 821.839 4.560.329 5.382.168
Teminat Senetleri
22.681 916.117 938.798 57.305 967.312 1.024.617
Gayrimenkul
678.022 1.856.303 2.534.325 185.270 1.811.616 1.996.886
Diğer Rehinli Kıymetler
422.803 1.325.000 1.747.803 579.264 1.781.401 2.360.665
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.511.366 7.044.183 8.555.549 1.137.787 6.935.857 8.073.644
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.517 10.282
Alınan Faizler
60.824 78.915
Ödenen Faizler
-32.595 -53.189
Alınan Temettüler
69 151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.074 6.029
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.930 10.813
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.493 12.360
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.697 -25.732
Ödenen Vergiler
-1.321 -1.259
Diğer
-15.260 -17.806
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
42.047 129.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
719 -1.994
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.565 80.241
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
79.355 154.173
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.228 26.428
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-70.191 -82.286
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.371 -47.219
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
43.564 139.625
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
17.549 -991
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.928 -823
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.302 -35.290
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.779 35.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.032 -373.884
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.511.197
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.885.081
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.032
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.809 810
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
54.272 -234.440
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.148 236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.420 2.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.895 -37.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.823 2.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-780 -1.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-999 -2.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219 418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.043 4.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.365 5.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322 -1.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72 -34.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
127.910 75.588 203.498 92.953 79.393 172.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
52.018 71.766 123.784 3.618 73.499 77.117
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.243 66.264 67.507 3.340 71.728 75.068
Bankalar
357 5.502 5.859 287 1.771 2.058
Para Piyasalarından Alacaklar
50.531 50.531
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-113 -113 -9 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.578 5.578 7.197 7.197
Devlet Borçlanma Senetleri
5.578 5.578 7.197 7.197
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
69.283 69.283 82.137 82.137
Devlet Borçlanma Senetleri
69.123 69.123 82.137 82.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160
Türev Finansal Varlıklar
1.031 3.822 4.853 1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.031 3.822 4.853 1 5.894 5.895
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
181.431 460.058 641.489 89.490 633.487 722.977
Krediler
269.880 408.665 678.545 164.293 633.487 797.780
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
51.393 51.393
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-88.449 -88.449 -74.803 -74.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
46.861 46.861 855 855
Satış Amaçlı
46.861 46.861 855 855
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.793 9.793 2.421 2.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.075 5.075 5.822 5.822
Diğer
5.075 5.075 5.822 5.822
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 46.279 46.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
189 0 189
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.464 0 5.464 4.002 4.002
DİĞER AKTİFLER (Net)
11.101 329 11.430 6.062 5.078 11.140
VARLIKLAR TOPLAMI
391.882 535.975 927.857 251.942 717.958 969.900
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
543.189 543.189 1.197 612.183 613.380
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.275 5.275 590 590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
11.485 20.875 32.360 8.633 3.798 12.431
Müstakrizlerin Fonları
11.485 20.875 32.360 8.633 3.798 12.431
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
783 5.212 5.995 1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
783 5.212 5.995 1.441 5.334 6.775
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.967 6.967
KARŞILIKLAR
16.635 16.635 11.446 11.446
Çalışan Hakları Karşılığı
5.808 5.808 4.564 4.564
Diğer Karşılıklar
10.827 10.827 6.882 6.882
CARİ VERGİ BORCU
1.095 1.095 1.174 1.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.487 6.006 7.493 1.023 14.364 15.387
ÖZKAYNAKLAR
308.848 0 308.848 308.717 308.717
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.217 -3.217 -2.496 -2.496
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.478 8.478 9.521 9.521
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-186.992 0 -186.992 -188.887 -188.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-188.887 0 -188.887 -151.577 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.895 0 1.895 -37.310 -37.310
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
352.575 575.282 927.857 334.221 635.679 969.900
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
78.856 89.125
Kredilerden Alınan Faizler
60.816 71.490
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.011 2.068
Bankalardan Alınan Faizler
706 1.999
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.309 4.204
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.469 6.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
503 407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.966 6.406
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.449 222
Diğer Faiz Gelirleri
96 2.329
FAİZ GİDERLERİ (-)
-33.653 -57.793
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.961 -33.411
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.835 -2.011
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.947
Kiralama Faiz Giderleri
-1.214
Diğer Faiz Giderleri
-1.643 -1.424
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
45.203 31.332
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.634 7.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.985 8.107
Gayri Nakdi Kredilerden
4.209 4.464
Diğer
1.776 3.643
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-351 -667
Gayri Nakdi Kredilere
-36 -107
Diğer
-315 -560
TEMETTÜ GELİRLERİ
69 151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
14.879 24.911
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.535 4.705
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.012 -87.128
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.356 107.334
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.512 14.456
FAALİYET BRÜT KÂRI
72.297 78.290
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-21.592 -62.008
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-23.009 -22.118
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.722 -30.415
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
974 -36.251
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
974 -36.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
921 -1.059
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-321 601
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.242 -1.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.895 -37.310
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.895 -37.310
Grubun Karı (Zararı)
1.895 -37.310
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828971
BIST