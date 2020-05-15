***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-324 -1.551 1.238 -637Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-37.310 37.310Diğer-37.310 37.310Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.761 7.970 114.544 -188.888 1.238 308.138Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92 -1.246 -2.781 -4.119Kar Dağıtımı1.895 -1.895 0Diğer1.895 -1.895 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.309 7.232 114.544 -186.992 -2.781 304.729Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER104.547 634.591 739.138 277.375 758.594 1.035.969GARANTİ VE KEFALETLER91.573 46.937 138.510 91.800 59.963 151.763Teminat Mektupları91.573 29.106 120.679 91.800 43.527 135.327Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.403 4.962 7.365 2.403 17.079 19.482Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat MektuplarıOrtaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller396 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-16.167 -3.810Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.077 6.262Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-802 8.325Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 589.901Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -580.888İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-802 -688Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.880 205Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-43.235 22.788Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar56.420 2.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.185 24.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-2.781 1.238DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.338 -1.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-92 -324Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118 -415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 91Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.246 -1.551Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.587 -1.951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler341 400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.119 -637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)73.956 76.873 150.829 127.910 75.588 203.498Nakit ve Nakit Benzerleri3.091 76.648 79.739 52.018 71.766 123.784Nakit Değerler ve Merkez Bankası579 66.100 66.679 1.243 66.264 67.507Bankalar532 10.548 11.080 357 5.502 5.859Para Piyasalarından Alacaklar2.003 2.003 50.531 50.531Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-23 -23 -113 -113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.360 6.360 5.578 5.578Devlet Borçlanma Senetleri6.360 6.360