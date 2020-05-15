***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
15.05.2020 18:14
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-324 -1.551 1.238 -637
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310
Diğer
-37.310 37.310
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.761 7.970 114.544 -188.888 1.238 308.138
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92 -1.246 -2.781 -4.119
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.309 7.232 114.544 -186.992 -2.781 304.729
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
104.547 634.591 739.138 277.375 758.594 1.035.969
GARANTİ VE KEFALETLER
91.573 46.937 138.510 91.800 59.963 151.763
Teminat Mektupları
91.573 29.106 120.679 91.800 43.527 135.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 4.962 7.365 2.403 17.079 19.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
396 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-16.167 -3.810
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.077 6.262
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-802 8.325
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 589.901
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -580.888
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-802 -688
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.880 205
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-43.235 22.788
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.420 2.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.185 24.936
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.781 1.238
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.338 -1.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92 -324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118 -415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 91
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.246 -1.551
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.587 -1.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
341 400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.119 -637
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
73.956 76.873 150.829 127.910 75.588 203.498
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.091 76.648 79.739 52.018 71.766 123.784
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
579 66.100 66.679 1.243 66.264 67.507
Bankalar
532 10.548 11.080 357 5.502 5.859
Para Piyasalarından Alacaklar
2.003 2.003 50.531 50.531
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-23 -23 -113 -113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.360 6.360 5.578 5.578
Devlet Borçlanma Senetleri
6.360 6.360