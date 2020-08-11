***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-487 -2.191 784 -1.894Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-37.310 37.310Diğer-37.310 37.310Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.924 7.330 114.544 -188.888 784 306.881Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-339 -66 -25.839 -26.244Kar Dağıtımı1.895 -1.895 0Diğer1.895 -1.895 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.556 8.412 114.544 -186.992 -25.839 282.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER86.268 618.242 704.510 277.375 758.594 1.035.969GARANTİ VE KEFALETLER71.156 41.664 112.820 91.800 59.963 151.763Teminat Mektupları71.156 24.519 95.675 91.800 43.527 135.327Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.403 5.210 7.613 2.403 17.079 19.482Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları68.747 19.309 88.056 89.391 26.448 115.839Diğer Garantilerimizden17.145 17.145 16.436 16.436TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR15.112 576.578 591.690 185.575 698.631 884.206Alım Satım Amaçlı İşlemler15.112 576.578 591.690 185.575 698.631 884.206Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.192 1.922 3.114 54.285 53.462 107.747Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.561 1.561 53.462 53.462Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.192 361 1.553 54.285 54.285Para ve Faiz Swap İşlemleri0 560.972 560.972 96.950 611.310 708.260Swap Para Alım İşlemleri199.510 199.510 72.742 205.221 277.963Swap Para Satım İşlemleri201.816 201.816 24.208 255.937 280.145Swap Faiz Alım İşlemleri159.646 159.646 150.152 150.152Futures Para İşlemleri13.920 13.684 27.604 34.340 33.859 68.199Futures Para Alım İşlemleri13.920 13.920 33.859 33.859Futures Para Satım İşlemleri13.684 13.684 34.340 34.340EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.189.741 6.692.028 7.881.769 1.233.991 6.285.589 7.519.580EMANET KIYMETLER122.694 3.173.931 3.296.625 110.485 2.188.169 2.298.654Tahsile Alınan Çekler108 1.053 1.161 108 914 1.022Tahsile Alınan Ticari Senetler122.586 3.172.878 3.295.464 110.377 2.187.255 2.297.632REHİNLİ KIYMETLER1.067.047 3.518.097 4.585.144 1.123.506 4.097.420 5.220.926Teminat Senetleri8.776 201.173 209.949 22.681 916.117 938.798Gayrimenkul675.729 2.023.358 2.699.087 678.022 1.856.303 2.534.325Diğer Rehinli Kıymetler382.542 1.293.566 1.676.108 422.803 1.325.000 1.747.803KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.276.009 7.310.270 8.586.279 1.511.366 7.044.183 8.555.549Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.565 7.225Alınan Faizler28.639 39.520Ödenen Faizler-10.739 -18.418Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar1.208 2.903Elde Edilen Diğer Kazançlar671 1.940Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar198 1.761Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.525 -10.744Ödenen Vergiler-729 -680Diğer-15.377 -9.126Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-36.923 -4.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.181 1.132Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-548 -697Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.184 -15.655Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış534 3.270Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-41.360 -16.133Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)48.454 23.162Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-42.488 2.304YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.367 4.437İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.389Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller638Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-22.505 -7.317Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.889 11.754Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.569 -1.438Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-1.569 -1.438DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi909 10.369Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-44.515 15.672Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar56.420 2.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.905 17.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-25.839 784DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-405 -2.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-339 -487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-435 -624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler96 137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-66 -2.191Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-113 -2.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47 574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.244 -1.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)78.732 71.365 150.097 127.910 75.588 203.498Nakit ve Nakit Benzerleri11.169 68.676 79.845 52.018 71.766 123.784Nakit Değerler ve Merkez Bankası379 67.691 68.070 1.243 66.264 67.507Bankalar811 985 1.796 357 5.502 5.859Para Piyasalarından Alacaklar10.002 10.002 50.531 50.531Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-23 -23 -113 -113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.936 4.936 5.578 5.578Devlet Borçlanma Senetleri4.936 4.936 5.578 5.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar62.627 62.627 69.283 69.283Devlet Borçlanma Senetleri62.467 62.467 69.123 69.123Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar2.689 2.689 1.031 3.822 4.853Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.689 2.689 1.031 3.822 4.853İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)164.674 506.918 671.592 181.431 460.058 641.489Krediler284.835 449.145 733.980 269.880 408.665 678.545Kiralama İşlemlerinden Alacaklar57.773 57.773 51.393 51.393Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-120.161 -120.161 -88.449 -88.449SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)46.720 46.720 46.861 46.861Satış Amaçlı46.720 46.720 46.861 46.861ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.489 9.489 9.793 9.793MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.771 4.771 5.075 5.075Diğer4.771 4.771 5.075 5.075YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI263 263 189 0 189ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7.127 7.127 5.464 0 5.464DİĞER AKTİFLER (Net)8.817 5.789 14.606 11.101 329 11.430VARLIKLAR TOPLAMI324.651 584.072 908.723 391.882 535.975 927.857YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER4.001 537.481 541.482 543.189 543.189PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.740 8.740 5.275 5.275İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR10.992 23.868 34.860 11.485 20.875 32.360Müstakrizlerin Fonları10.992 23.868 34.860 11.485 20.875 32.360GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER10.706 10.706 783 5.212 5.995Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.706 10.706 783 5.212 5.995FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.185 6.185 6.967 6.967KARŞILIKLAR15.864 15.864 16.635 16.635Çalışan Hakları Karşılığı6.460 6.460 5.808 5.808Diğer Karşılıklar9.404 9.404 10.827 10.827CARİ VERGİ BORCU694 694 1.095 1.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.984 5.604 7.588 1.487 6.006 7.493ÖZKAYNAKLAR282.604 0 282.604 308.848 0 308.848Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.556 -3.556 -3.217 -3.217Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.412 8.412 8.478 8.478Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-212.831 0 -212.831 -186.992 0 -186.992Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887Dönem Net Kâr veya Zararı-25.839 0 -25.839 1.895 0 1.895YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI331.064 577.659 908.723 352.575 575.282 927.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ37.842 41.809 18.531 21.018Kredilerden Alınan Faizler29.600 33.121 14.737 16.425Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler756 345Bankalardan Alınan Faizler151 479 72 186Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler801 293 419 284Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.650 4.945 1.915 2.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar151 324 88 164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.499 4.621 1.827 2.457Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.632 2.152 1.384 1.141Diğer Faiz Gelirleri8 63 4 16FAİZ GİDERLERİ (-)-10.843 -18.144 -5.052 -8.860Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.480 -14.976 -4.397 -7.066Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-279 -1.723 -145 -1.069Kiralama Faiz Giderleri-643 -589 -317 -303Diğer Faiz Giderleri-441 -856 -193 -422NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ26.999 23.665 13.479 12.158NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.319 2.708 529 1.578Alınan Ücret ve Komisyonlar1.479 2.878 636 1.689Gayri Nakdi Kredilerden1.270 2.228 554 1.161Diğer209 650 82 528Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-160 -170 -107 -111Gayri Nakdi Kredilere-32 -33 -31 -32Diğer-128 -137 -76 -79TEMETTÜ GELİRLERİ89 69 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-4.823 6.710 -35 3.867Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.871 1.720 1.936 1.054Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-10.404 -5.766 582 2.643Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.710 10.756 -2.553 170DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.232 5.940 -665 5.424FAALİYET BRÜT KÂRI24.816 39.092 13.397 23.096BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-30.916 -12.717 -27.303 -10.787DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-9.463 -10.744 -4.365 -4.600DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.796 -14.681 -5.553 -8.340NET FAALİYET KARI (ZARARI)-27.359 950 -23.824 -631BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.359 950 -23.824 -631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)1.520 -166 766 177Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi-236 -1.310 -914 -604Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.756 1.144 1.680 781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-25.839 784 -23.058 -454DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-25.839 784 -23.058 -454Grubun Karı (Zararı)-25.839 784 -23.058 -454Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868200BIST