***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.08.2020 21:11
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-487 -2.191 784 -1.894
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310
Diğer
-37.310 37.310
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.924 7.330 114.544 -188.888 784 306.881
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339 -66 -25.839 -26.244
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.556 8.412 114.544 -186.992 -25.839 282.604
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
86.268 618.242 704.510 277.375 758.594 1.035.969
GARANTİ VE KEFALETLER
71.156 41.664 112.820 91.800 59.963 151.763
Teminat Mektupları
71.156 24.519 95.675 91.800 43.527 135.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 5.210 7.613 2.403 17.079 19.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
68.747 19.309 88.056 89.391 26.448 115.839
Diğer Garantilerimizden
17.145 17.145 16.436 16.436
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
15.112 576.578 591.690 185.575 698.631 884.206
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.112 576.578 591.690 185.575 698.631 884.206
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.192 1.922 3.114 54.285 53.462 107.747
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.561 1.561 53.462 53.462
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.192 361 1.553 54.285 54.285
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 560.972 560.972 96.950 611.310 708.260
Swap Para Alım İşlemleri
199.510 199.510 72.742 205.221 277.963
Swap Para Satım İşlemleri
201.816 201.816 24.208 255.937 280.145
Swap Faiz Alım İşlemleri
159.646 159.646 150.152 150.152
Futures Para İşlemleri
13.920 13.684 27.604 34.340 33.859 68.199
Futures Para Alım İşlemleri
13.920 13.920 33.859 33.859
Futures Para Satım İşlemleri
13.684 13.684 34.340 34.340
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.189.741 6.692.028 7.881.769 1.233.991 6.285.589 7.519.580
EMANET KIYMETLER
122.694 3.173.931 3.296.625 110.485 2.188.169 2.298.654
Tahsile Alınan Çekler
108 1.053 1.161 108 914 1.022
Tahsile Alınan Ticari Senetler
122.586 3.172.878 3.295.464 110.377 2.187.255 2.297.632
REHİNLİ KIYMETLER
1.067.047 3.518.097 4.585.144 1.123.506 4.097.420 5.220.926
Teminat Senetleri
8.776 201.173 209.949 22.681 916.117 938.798
Gayrimenkul
675.729 2.023.358 2.699.087 678.022 1.856.303 2.534.325
Diğer Rehinli Kıymetler
382.542 1.293.566 1.676.108 422.803 1.325.000 1.747.803
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.276.009 7.310.270 8.586.279 1.511.366 7.044.183 8.555.549
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.565 7.225
Alınan Faizler
28.639 39.520
Ödenen Faizler
-10.739 -18.418
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.208 2.903
Elde Edilen Diğer Kazançlar
671 1.940
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
198 1.761
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.525 -10.744
Ödenen Vergiler
-729 -680
Diğer
-15.377 -9.126
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-36.923 -4.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.181 1.132
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-548 -697
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.184 -15.655
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
534 3.270
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-41.360 -16.133
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
48.454 23.162
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-42.488 2.304
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.367 4.437
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.389
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
638
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.505 -7.317
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.889 11.754
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.569 -1.438
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.569 -1.438
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
909 10.369
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-44.515 15.672
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.420 2.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.905 17.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.839 784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-405 -2.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-339 -487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435 -624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
96 137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-66 -2.191
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-113 -2.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47 574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.244 -1.894
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
78.732 71.365 150.097 127.910 75.588 203.498
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.169 68.676 79.845 52.018 71.766 123.784
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
379 67.691 68.070 1.243 66.264 67.507
Bankalar
811 985 1.796 357 5.502 5.859
Para Piyasalarından Alacaklar
10.002 10.002 50.531 50.531
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-23 -23 -113 -113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.936 4.936 5.578 5.578
Devlet Borçlanma Senetleri
4.936 4.936 5.578 5.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
62.627 62.627 69.283 69.283
Devlet Borçlanma Senetleri
62.467 62.467 69.123 69.123
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
2.689 2.689 1.031 3.822 4.853
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.689 2.689 1.031 3.822 4.853
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
164.674 506.918 671.592 181.431 460.058 641.489
Krediler
284.835 449.145 733.980 269.880 408.665 678.545
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
57.773 57.773 51.393 51.393
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-120.161 -120.161 -88.449 -88.449
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
46.720 46.720 46.861 46.861
Satış Amaçlı
46.720 46.720 46.861 46.861
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.489 9.489 9.793 9.793
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.771 4.771 5.075 5.075
Diğer
4.771 4.771 5.075 5.075
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
263 263 189 0 189
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7.127 7.127 5.464 0 5.464
DİĞER AKTİFLER (Net)
8.817 5.789 14.606 11.101 329 11.430
VARLIKLAR TOPLAMI
324.651 584.072 908.723 391.882 535.975 927.857
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
4.001 537.481 541.482 543.189 543.189
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.740 8.740 5.275 5.275
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
10.992 23.868 34.860 11.485 20.875 32.360
Müstakrizlerin Fonları
10.992 23.868 34.860 11.485 20.875 32.360
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10.706 10.706 783 5.212 5.995
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.706 10.706 783 5.212 5.995
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.185 6.185 6.967 6.967
KARŞILIKLAR
15.864 15.864 16.635 16.635
Çalışan Hakları Karşılığı
6.460 6.460 5.808 5.808
Diğer Karşılıklar
9.404 9.404 10.827 10.827
CARİ VERGİ BORCU
694 694 1.095 1.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.984 5.604 7.588 1.487 6.006 7.493
ÖZKAYNAKLAR
282.604 0 282.604 308.848 0 308.848
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.556 -3.556 -3.217 -3.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.412 8.412 8.478 8.478
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-212.831 0 -212.831 -186.992 0 -186.992
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887
Dönem Net Kâr veya Zararı
-25.839 0 -25.839 1.895 0 1.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
331.064 577.659 908.723 352.575 575.282 927.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
37.842 41.809 18.531 21.018
Kredilerden Alınan Faizler
29.600 33.121 14.737 16.425
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
756 345
Bankalardan Alınan Faizler
151 479 72 186
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
801 293 419 284
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.650 4.945 1.915 2.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
151 324 88 164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.499 4.621 1.827 2.457
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.632 2.152 1.384 1.141
Diğer Faiz Gelirleri
8 63 4 16
FAİZ GİDERLERİ (-)
-10.843 -18.144 -5.052 -8.860
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.480 -14.976 -4.397 -7.066
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-279 -1.723 -145 -1.069
Kiralama Faiz Giderleri
-643 -589 -317 -303
Diğer Faiz Giderleri
-441 -856 -193 -422
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
26.999 23.665 13.479 12.158
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.319 2.708 529 1.578
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.479 2.878 636 1.689
Gayri Nakdi Kredilerden
1.270 2.228 554 1.161
Diğer
209 650 82 528
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-160 -170 -107 -111
Gayri Nakdi Kredilere
-32 -33 -31 -32
Diğer
-128 -137 -76 -79
TEMETTÜ GELİRLERİ
89 69 89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-4.823 6.710 -35 3.867
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.871 1.720 1.936 1.054
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10.404 -5.766 582 2.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.710 10.756 -2.553 170
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.232 5.940 -665 5.424
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.816 39.092 13.397 23.096
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-30.916 -12.717 -27.303 -10.787
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.463 -10.744 -4.365 -4.600
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.796 -14.681 -5.553 -8.340
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.359 950 -23.824 -631
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.359 950 -23.824 -631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
1.520 -166 766 177
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-236 -1.310 -914 -604
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.756 1.144 1.680 781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-25.839 784 -23.058 -454
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-25.839 784 -23.058 -454
Grubun Karı (Zararı)
-25.839 784 -23.058 -454
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868200
BIST