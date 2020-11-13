***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-634 -1.094 2.999 1.271Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-37.310 37.310Diğer-37.310 37.310Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.071 8.427 114.544 -188.888 2.999 310.046Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-666 -1.617 -25.167 -27.450Kar Dağıtımı1.895 -1.895 0Diğer1.895 -1.895 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.883 6.861 114.544 -186.992 -25.167 281.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER126.612 727.856 854.468 277.375 758.594 1.035.969GARANTİ VE KEFALETLER71.138 39.662 110.800 91.800 59.963 151.763Teminat Mektupları71.138 19.359 90.497 91.800 43.527 135.327Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.395 5.945 8.340 2.403 17.079 19.482Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları68.737 13.414 82.151 89.391 26.448 115.839Diğer Garantilerimizden20.303 20.303 16.436 16.436TAAHHÜTLER1.191 1.191 0Cayılamaz Taahhütler1.191 1.191Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.191 1.191TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206Alım Satım Amaçlı İşlemler54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri18.194 18.194 54.285 53.462 107.747Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.101 9.101 53.462 53.462Vadeli Döviz Satım İşlemleri9.093 9.093 54.285 54.285Para ve Faiz Swap İşlemleri34.897 650.558 685.455 96.950 611.310 708.260Swap Para Alım İşlemleri15.792 245.543 261.335 72.742 205.221 277.963Swap Para Satım İşlemleri19.105 238.019 257.124 24.208 255.937 280.145Swap Faiz Alım İşlemleri166.996 166.996 150.152 150.152Futures Para İşlemleri19.386 19.442 38.828 34.340 33.859 68.199Futures Para Alım İşlemleri19.386 19.386 33.859 33.859Futures Para Satım İşlemleri19.442 19.442 34.340 34.340EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.175.902 7.560.226 8.736.128 1.233.991 6.285.589 7.519.580EMANET KIYMETLER122.885 3.468.269 3.591.154 110.485 2.188.169 2.298.654Tahsile Alınan Çekler108 1.201 1.309 108 914 1.022Tahsile Alınan Ticari Senetler122.777 3.467.068 3.589.845 110.377 2.187.255 2.297.632REHİNLİ KIYMETLER1.053.017 4.091.957 5.144.974 1.123.506 4.097.420 5.220.926Teminat Senetleri8.476 253.302 261.778 22.681 916.117 938.798Gayrimenkul675.682 2.331.571 3.007.253 678.022 1.856.303 2.534.325Diğer Rehinli Kıymetler368.859 1.507.084 1.875.943 422.803 1.325.000 1.747.803KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.302.514 8.288.082 9.590.596 1.511.366 7.044.183 8.555.549Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.202Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-2.101 -4.260Alınan Faizler43.423 52.828Ödenen Faizler-15.341 -26.340Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar1.564 4.001Elde Edilen Diğer Kazançlar2.785 2.419Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar336 1.882Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.392 -16.649Ödenen Vergiler-1.058 -966Diğer-19.507 -21.504Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-42.905 11.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.200 1.959Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-33.809 8.251Kredilerdeki Net (Artış) Azalış38.872 83.885Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.656 16.323Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-64.157 -116.766Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.645 17.725Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-45.006 7.117YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları14 3.593İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.642 -3.492Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller293Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-30.354 -10.748Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar31.717 17.833Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.309 -1.438Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-2.309 -1.438DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi952 7.275Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-46.349 16.547Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar56.420 2.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.071 18.695Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-25.167 2.999DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.283 -1.728Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-666 -634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-854 -812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler188 178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.617 -1.094Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.052 -1.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler435 328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.450 1.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)73.050 106.567 179.617 127.910 75.588 203.498Nakit ve Nakit Benzerleri10.361 100.909 111.270 52.018 71.766 123.784Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.341 100.006 101.347 1.243 66.264 67.507Bankalar542 903 1.445 357 5.502 5.859Para Piyasalarından Alacaklar8.503 8.503 50.531 50.531Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-25 -25 -113 -113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.957 4.957 5.578 5.578Devlet Borçlanma Senetleri4.957 4.957 5.578 5.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar56.956 56.956 69.283 69.283Devlet Borçlanma Senetleri56.796 56.796 69.123 69.123Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar776 5.658 6.434 1.031 3.822 4.853Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı776 5.658 6.434 1.031 3.822 4.853İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)170.041 554.151 724.192 181.431 460.058 641.489Krediler293.233 489.215 782.448 269.880 408.665 678.545Kiralama İşlemlerinden Alacaklar64.936 64.936 51.393 51.393Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-123.192 -123.192 -88.449 -88.449SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)46.720 46.720 46.861 46.861Satış Amaçlı46.720 46.720 46.861 46.861ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.972 8.972 9.793 9.793MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.638 4.638 5.075 5.075Diğer4.638 4.638 5.075 5.075YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI286 286 189 189ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.569 5.569 5.464 5.464DİĞER AKTİFLER (Net)9.723 4.576 14.299 11.101 329 11.430VARLIKLAR TOPLAMI323.057 665.294 988.351 391.882 535.975 927.857YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER626.698 626.698 543.189 543.189PARA PİYASALARINA BORÇLAR13.088 13.088 5.275 5.275İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR11.625 16.303 27.928 11.485 20.875 32.360Müstakrizlerin Fonları11.625 16.303 27.928 11.485 20.875 32.360GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER110 8.083 8.193 783 5.212 5.995Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı110 8.083 8.193 783 5.212 5.995FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.820 5.820 6.967 6.967KARŞILIKLAR15.669 15.669 16.635 16.635Çalışan Hakları Karşılığı6.550 6.550 5.808 5.808Diğer Karşılıklar9.119 9.119 10.827 10.827CARİ VERGİ BORCU1.578 1.578 1.095 1.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.196 6.783 7.979 1.487 6.006 7.493ÖZKAYNAKLAR281.398 0 281.398 308.848 0 308.848Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.883 -3.883 -3.217 -3.217Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.861 6.861 8.478 8.478Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-212.159 0 -212.159 -186.992 0 -186.992Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887Dönem Net Kâr veya Zararı-25.167 0 -25.167 1.895 0 1.895YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI330.484 657.867 988.351 352.575 575.282 927.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ58.927 60.124 21.085 18.315Kredilerden Alınan Faizler47.205 47.254 17.605 14.133Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.025 269Bankalardan Alınan Faizler269 609 118 130Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler981 410 180 117Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.588 7.490 1.938 2.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar228 441 77 117Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.360 7.049 1.861 2.428Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.875 3.262 1.243 1.110Diğer Faiz Gelirleri9 74 1 11FAİZ GİDERLERİ (-)-16.254 -26.532 -5.411 -8.388Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-14.207 -20.875 -4.727 -5.899Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-421 -3.462 -142 -1.739Kiralama Faiz Giderleri-943 -901 -300 -312Diğer Faiz Giderleri-683 -1.294 -242 -438NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ42.673 33.592 15.674 9.927NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.607 4.310 288 1.602Alınan Ücret ve Komisyonlar2.055 4.557 576 1.679Gayri Nakdi Kredilerden1.765 3.254 495 1.026Diğer290 1.303 81 653Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-448 -247 -288 -77Gayri Nakdi Kredilere-35 -35 -3 -2Diğer-413 -212 -285 -75TEMETTÜ GELİRLERİ89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-5.230 10.566 -407 3.856Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.802 2.492 931 772Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.274 -8.799 6.130 -3.033Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.758 16.873 -7.468 6.117DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3.687 6.415 2.455 475FAALİYET BRÜT KÂRI42.826 54.952 18.010 15.860BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-36.009 -15.839 -5.093 -3.122DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-14.329 -17.382 -4.866 -6.638DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.137 -19.982 -5.341 -5.301NET FAALİYET KARI (ZARARI)-24.649 1.749 2.710 799BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-24.649 1.749 2.710 799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-518 1.250 -2.038 1.416Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.023 -431 -787 879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi505 1.681 -1.251 537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-25.167 2.999 672 2.215DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-25.167 2.999 672 2.215Grubun Karı (Zararı)-25.167 2.999 672 2.215Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888452BIST