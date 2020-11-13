***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.11.2020 17:26
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-634 -1.094 2.999 1.271
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310
Diğer
-37.310 37.310
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.071 8.427 114.544 -188.888 2.999 310.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-666 -1.617 -25.167 -27.450
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.883 6.861 114.544 -186.992 -25.167 281.398
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
126.612 727.856 854.468 277.375 758.594 1.035.969
GARANTİ VE KEFALETLER
71.138 39.662 110.800 91.800 59.963 151.763
Teminat Mektupları
71.138 19.359 90.497 91.800 43.527 135.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.395 5.945 8.340 2.403 17.079 19.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
68.737 13.414 82.151 89.391 26.448 115.839
Diğer Garantilerimizden
20.303 20.303 16.436 16.436
TAAHHÜTLER
1.191 1.191 0
Cayılamaz Taahhütler
1.191 1.191
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.191 1.191
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206
Alım Satım Amaçlı İşlemler
54.283 688.194 742.477 185.575 698.631 884.206
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18.194 18.194 54.285 53.462 107.747
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.101 9.101 53.462 53.462
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.093 9.093 54.285 54.285
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.897 650.558 685.455 96.950 611.310 708.260
Swap Para Alım İşlemleri
15.792 245.543 261.335 72.742 205.221 277.963
Swap Para Satım İşlemleri
19.105 238.019 257.124 24.208 255.937 280.145
Swap Faiz Alım İşlemleri
166.996 166.996 150.152 150.152
Futures Para İşlemleri
19.386 19.442 38.828 34.340 33.859 68.199
Futures Para Alım İşlemleri
19.386 19.386 33.859 33.859
Futures Para Satım İşlemleri
19.442 19.442 34.340 34.340
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.175.902 7.560.226 8.736.128 1.233.991 6.285.589 7.519.580
EMANET KIYMETLER
122.885 3.468.269 3.591.154 110.485 2.188.169 2.298.654
Tahsile Alınan Çekler
108 1.201 1.309 108 914 1.022
Tahsile Alınan Ticari Senetler
122.777 3.467.068 3.589.845 110.377 2.187.255 2.297.632
REHİNLİ KIYMETLER
1.053.017 4.091.957 5.144.974 1.123.506 4.097.420 5.220.926
Teminat Senetleri
8.476 253.302 261.778 22.681 916.117 938.798
Gayrimenkul
675.682 2.331.571 3.007.253 678.022 1.856.303 2.534.325
Diğer Rehinli Kıymetler
368.859 1.507.084 1.875.943 422.803 1.325.000 1.747.803
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.302.514 8.288.082 9.590.596 1.511.366 7.044.183 8.555.549
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.202Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.101 -4.260
Alınan Faizler
43.423 52.828
Ödenen Faizler
-15.341 -26.340
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.564 4.001
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.785 2.419
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
336 1.882
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.392 -16.649
Ödenen Vergiler
-1.058 -966
Diğer
-19.507 -21.504
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-42.905 11.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.200 1.959
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-33.809 8.251
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
38.872 83.885
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.656 16.323
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-64.157 -116.766
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.645 17.725
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-45.006 7.117
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
14 3.593
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.642 -3.492
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
293
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.354 -10.748
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.717 17.833
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.309 -1.438
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.309 -1.438
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
952 7.275
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-46.349 16.547
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.420 2.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.071 18.695
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.167 2.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.283 -1.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-666 -634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-854 -812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188 178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.617 -1.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.052 -1.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
435 328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.450 1.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
73.050 106.567 179.617 127.910 75.588 203.498
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.361 100.909 111.270 52.018 71.766 123.784
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.341 100.006 101.347 1.243 66.264 67.507
Bankalar
542 903 1.445 357 5.502 5.859
Para Piyasalarından Alacaklar
8.503 8.503 50.531 50.531
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25 -25 -113 -113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.957 4.957 5.578 5.578
Devlet Borçlanma Senetleri
4.957 4.957 5.578 5.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.956 56.956 69.283 69.283
Devlet Borçlanma Senetleri
56.796 56.796 69.123 69.123
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
776 5.658 6.434 1.031 3.822 4.853
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
776 5.658 6.434 1.031 3.822 4.853
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
170.041 554.151 724.192 181.431 460.058 641.489
Krediler
293.233 489.215 782.448 269.880 408.665 678.545
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
64.936 64.936 51.393 51.393
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.192 -123.192 -88.449 -88.449
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
46.720 46.720 46.861 46.861
Satış Amaçlı
46.720 46.720 46.861 46.861
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.972 8.972 9.793 9.793
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.638 4.638 5.075 5.075
Diğer
4.638 4.638 5.075 5.075
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
286 286 189 189
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.569 5.569 5.464 5.464
DİĞER AKTİFLER (Net)
9.723 4.576 14.299 11.101 329 11.430
VARLIKLAR TOPLAMI
323.057 665.294 988.351 391.882 535.975 927.857
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
626.698 626.698 543.189 543.189
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.088 13.088 5.275 5.275
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
11.625 16.303 27.928 11.485 20.875 32.360
Müstakrizlerin Fonları
11.625 16.303 27.928 11.485 20.875 32.360
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
110 8.083 8.193 783 5.212 5.995
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
110 8.083 8.193 783 5.212 5.995
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.820 5.820 6.967 6.967
KARŞILIKLAR
15.669 15.669 16.635 16.635
Çalışan Hakları Karşılığı
6.550 6.550 5.808 5.808
Diğer Karşılıklar
9.119 9.119 10.827 10.827
CARİ VERGİ BORCU
1.578 1.578 1.095 1.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196 6.783 7.979 1.487 6.006 7.493
ÖZKAYNAKLAR
281.398 0 281.398 308.848 0 308.848
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.883 -3.883 -3.217 -3.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.861 6.861 8.478 8.478
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-212.159 0 -212.159 -186.992 0 -186.992
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887
Dönem Net Kâr veya Zararı
-25.167 0 -25.167 1.895 0 1.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
330.484 657.867 988.351 352.575 575.282 927.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
58.927 60.124 21.085 18.315
Kredilerden Alınan Faizler
47.205 47.254 17.605 14.133
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.025 269
Bankalardan Alınan Faizler
269 609 118 130
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
981 410 180 117
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.588 7.490 1.938 2.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
228 441 77 117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.360 7.049 1.861 2.428
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.875 3.262 1.243 1.110
Diğer Faiz Gelirleri
9 74 1 11
FAİZ GİDERLERİ (-)
-16.254 -26.532 -5.411 -8.388
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.207 -20.875 -4.727 -5.899
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-421 -3.462 -142 -1.739
Kiralama Faiz Giderleri
-943 -901 -300 -312
Diğer Faiz Giderleri
-683 -1.294 -242 -438
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
42.673 33.592 15.674 9.927
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.607 4.310 288 1.602
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.055 4.557 576 1.679
Gayri Nakdi Kredilerden
1.765 3.254 495 1.026
Diğer
290 1.303 81 653
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-448 -247 -288 -77
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -35 -3 -2
Diğer
-413 -212 -285 -75
TEMETTÜ GELİRLERİ
89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-5.230 10.566 -407 3.856
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.802 2.492 931 772
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.274 -8.799 6.130 -3.033
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.758 16.873 -7.468 6.117
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
3.687 6.415 2.455 475
FAALİYET BRÜT KÂRI
42.826 54.952 18.010 15.860
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-36.009 -15.839 -5.093 -3.122
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-14.329 -17.382 -4.866 -6.638
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.137 -19.982 -5.341 -5.301
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.649 1.749 2.710 799
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.649 1.749 2.710 799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-518 1.250 -2.038 1.416
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.023 -431 -787 879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
505 1.681 -1.251 537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-25.167 2.999 672 2.215
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-25.167 2.999 672 2.215
Grubun Karı (Zararı)
-25.167 2.999 672 2.215
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888452
BIST