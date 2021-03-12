***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-780 -1.043 1.895 72Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-37.310 37.310Diğer-37.310 37.310Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.549 -2.909 -20.172 -24.630Kar Dağıtımı1.895 -1.895 0Diğer1.895 -1.895 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER89.241 606.601 695.842 277.375 758.594 1.035.969GARANTİ VE KEFALETLER66.728 14.767 81.495 91.800 59.963 151.763Teminat Mektupları66.728 14.767 81.495 91.800 43.527 135.327Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler709 4.782 5.491 2.403 17.079 19.482Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları66.013 9.985 75.998 89.391 26.448 115.839Diğer Garantilerimizden16.436 16.436TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.513 591.834 614.347 185.575 698.631 884.206Alım Satım Amaçlı İşlemler22.513 591.834 614.347 185.575 698.631 884.206Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri630 630 54.285 53.462 107.747Vadeli Döviz Alım İşlemleri315 315 53.462 53.462Vadeli Döviz Satım İşlemleri315 315 54.285 54.285Para ve Faiz Swap İşlemleri22.513 591.204 613.717 96.950 611.310 708.260Swap Para Alım İşlemleri22.513 210.425 232.938 72.742 205.221 277.963Swap Para Satım İşlemleri223.782 223.782 24.208 255.937 280.145Swap Faiz Alım İşlemleri156.997 156.997 150.152 150.152Futures Para İşlemleri34.340 33.859 68.199Futures Para Alım İşlemleri33.859 33.859Futures Para Satım İşlemleri34.340 34.340EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.114.690 6.209.419 7.324.109 1.233.991 6.285.589 7.519.580EMANET KIYMETLER94.788 2.402.300 2.497.088 110.485 2.188.169 2.298.654Tahsile Alınan Çekler908 1.129 2.037 108 914 1.022Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 2.401.171 2.495.051 110.377 2.187.255 2.297.632REHİNLİ KIYMETLER1.019.902 3.807.119 4.827.021 1.123.506 4.097.420 5.220.926Teminat Senetleri8.503 214.062 222.565 22.681 916.117 938.798Gayrimenkul675.136 2.221.175 2.896.311 678.022 1.856.303 2.534.325Diğer Rehinli Kıymetler336.263 1.371.882 1.708.145 422.803 1.325.000 1.747.803KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.203.931 6.816.020 8.019.951 1.511.366 7.044.183 8.555.549Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.304 1.517Alınan Faizler52.988 60.824Ödenen Faizler-22.071 -32.595Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar2.122 5.074Elde Edilen Diğer Kazançlar6.414 4.930Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar10.168 1.493Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-19.376 -21.697Ödenen Vergiler-1.416 -1.321Diğer-21.614 -15.260Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-62.077 42.047Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.409 719Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.612 4.565Kredilerdeki Net (Artış) Azalış56.592 79.355Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.252 5.228Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-108.867 -70.191Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.347 22.371Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-54.773 43.564YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları4.671 17.549İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.074 -8.928Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller405Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-34.293 -13.302Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar41.633 39.779Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.163 -3.032Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-3.163 -3.032DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-169 -3.809Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-53.434 54.272Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar56.420 2.148Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.986 56.420Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-20.172 1.895DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.458 -1.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.549 -780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833 -999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler284 219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.909 -1.043Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.673 -1.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler764 322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.630 72Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)52.053 87.321 139.374 127.910 75.588 203.498Nakit ve Nakit Benzerleri723 75.273 75.996 52.018 71.766 123.784Nakit Değerler ve Merkez Bankası69 73.083 73.152 1.243 66.264 67.507Bankalar571 2.190 2.761 357 5.502 5.859Para Piyasalarından Alacaklar100 100 50.531 50.531Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-17 -17 -113 -113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.187 5.187 5.578 5.578Devlet Borçlanma Senetleri5.187 5.187 5.578 5.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar45.708 45.708 69.283 69.283Devlet Borçlanma Senetleri45.548 45.548 69.123 69.123Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar435 12.048 12.483 1.031 3.822 4.853Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı435 12.048 12.483 1.031 3.822 4.853İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)179.869 520.271 700.140 181.431 460.058 641.489Krediler304.043 462.803 766.846 269.880 408.665 678.545Kiralama İşlemlerinden Alacaklar60.268 60.268 51.393 51.393Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-124.174 -2.800 -126.974 -88.449 -88.449SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)48.400 48.400 46.861 46.861Satış Amaçlı48.400 48.400 46.861 46.861ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.070 10.070 9.793 9.793MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.577 4.577 5.075 5.075Diğer4.577 4.577 5.075 5.075YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI319 319 189 189ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI4.155 4.155 5.464 5.464DİĞER AKTİFLER (Net)7.107 4.229 11.336 11.101 329 11.430VARLIKLAR TOPLAMI310.608 611.821 922.429 391.882 535.975 927.857YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER560.504 560.504 543.189 543.189PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.954 12.954 5.275 5.275İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR1.289 19.384 20.673 11.485 20.875 32.360Müstakrizlerin Fonları1.289 19.384 20.673 11.485 20.875 32.360GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER9.825 9.825 783 5.212 5.995Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.825 9.825 783 5.212 5.995FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.212 6.212 6.967 6.967KARŞILIKLAR17.167 17.167 16.635 16.635Çalışan Hakları Karşılığı7.780 7.780 5.808 5.808Diğer Karşılıklar9.387 9.387 10.827 10.827CARİ VERGİ BORCU1.025 1.025 1.095 1.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.303 8.548 9.851 1.487 6.006 7.493ÖZKAYNAKLAR284.218 0 284.218 308.848 0 308.848Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.766 -4.766 -3.217 -3.217Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.569 5.569 8.478 8.478Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-207.164 0 -207.164 -186.992 0 -186.992Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887Dönem Net Kâr veya Zararı-20.172 0 -20.172 1.895 0 1.895YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI324.168 598.261 922.429 352.575 575.282 927.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ81.362 78.856Kredilerden Alınan Faizler66.406 60.816Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.011Bankalardan Alınan Faizler331 706Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.224 1.309Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.242 10.469Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar323 503Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.919 9.966Finansal Kiralama Faiz Gelirleri5.148 4.449Diğer Faiz Gelirleri11 96FAİZ GİDERLERİ (-)-21.964 -33.653Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-18.985 -26.961Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-765 -3.835Kiralama Faiz Giderleri-1.366 -1.214Diğer Faiz Giderleri-848 -1.643NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ59.398 45.203NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.286 5.634Alınan Ücret ve Komisyonlar2.838 5.985Gayri Nakdi Kredilerden2.240 4.209Diğer598 1.776Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-552 -351Gayri Nakdi Kredilere-37 -36Diğer-515 -315TEMETTÜ GELİRLERİ89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-2.502 14.879Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.860 4.535Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)5.438 -4.012Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-14.800 14.356DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6.414 6.512FAALİYET BRÜT KÂRI65.685 72.297BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-40.400 -21.592DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-19.314 -23.009DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.786 -26.722NET FAALİYET KARI (ZARARI)-17.815 974BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.815 974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.357 921Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.215 -321Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi858 1.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-20.172 1.895DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-20.172 1.895Grubun Karı (Zararı)-20.172 1.895Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918036BIST