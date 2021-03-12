***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.03.2021 18:20
***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.577 -37.310 308.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-780 -1.043 1.895 72
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310
Diğer
-37.310 37.310
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.549 -2.909 -20.172 -24.630
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
89.241 606.601 695.842 277.375 758.594 1.035.969
GARANTİ VE KEFALETLER
66.728 14.767 81.495 91.800 59.963 151.763
Teminat Mektupları
66.728 14.767 81.495 91.800 43.527 135.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
709 4.782 5.491 2.403 17.079 19.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
66.013 9.985 75.998 89.391 26.448 115.839
Diğer Garantilerimizden
16.436 16.436
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.513 591.834 614.347 185.575 698.631 884.206
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.513 591.834 614.347 185.575 698.631 884.206
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
630 630 54.285 53.462 107.747
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
315 315 53.462 53.462
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
315 315 54.285 54.285
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.513 591.204 613.717 96.950 611.310 708.260
Swap Para Alım İşlemleri
22.513 210.425 232.938 72.742 205.221 277.963
Swap Para Satım İşlemleri
223.782 223.782 24.208 255.937 280.145
Swap Faiz Alım İşlemleri
156.997 156.997 150.152 150.152
Futures Para İşlemleri
34.340 33.859 68.199
Futures Para Alım İşlemleri
33.859 33.859
Futures Para Satım İşlemleri
34.340 34.340
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.114.690 6.209.419 7.324.109 1.233.991 6.285.589 7.519.580
EMANET KIYMETLER
94.788 2.402.300 2.497.088 110.485 2.188.169 2.298.654
Tahsile Alınan Çekler
908 1.129 2.037 108 914 1.022
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 2.401.171 2.495.051 110.377 2.187.255 2.297.632
REHİNLİ KIYMETLER
1.019.902 3.807.119 4.827.021 1.123.506 4.097.420 5.220.926
Teminat Senetleri
8.503 214.062 222.565 22.681 916.117 938.798
Gayrimenkul
675.136 2.221.175 2.896.311 678.022 1.856.303 2.534.325
Diğer Rehinli Kıymetler
336.263 1.371.882 1.708.145 422.803 1.325.000 1.747.803
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.203.931 6.816.020 8.019.951 1.511.366 7.044.183 8.555.549
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.304 1.517
Alınan Faizler
52.988 60.824
Ödenen Faizler
-22.071 -32.595
Alınan Temettüler
89 69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.122 5.074
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.414 4.930
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
10.168 1.493
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.376 -21.697
Ödenen Vergiler
-1.416 -1.321
Diğer
-21.614 -15.260
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-62.077 42.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.409 719
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.612 4.565
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
56.592 79.355
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.252 5.228
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-108.867 -70.191
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.347 22.371
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-54.773 43.564
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.671 17.549
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.074 -8.928
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
405
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-34.293 -13.302
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.633 39.779
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.163 -3.032
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.163 -3.032
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-169 -3.809
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-53.434 54.272
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.420 2.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.986 56.420
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.172 1.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.458 -1.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.549 -780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.833 -999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
284 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.909 -1.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.673 -1.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
764 322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.630 72
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.053 87.321 139.374 127.910 75.588 203.498
Nakit ve Nakit Benzerleri
723 75.273 75.996 52.018 71.766 123.784
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
69 73.083 73.152 1.243 66.264 67.507
Bankalar
571 2.190 2.761 357 5.502 5.859
Para Piyasalarından Alacaklar
100 100 50.531 50.531
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-17 -17 -113 -113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.187 5.187 5.578 5.578
Devlet Borçlanma Senetleri
5.187 5.187 5.578 5.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
45.708 45.708 69.283 69.283
Devlet Borçlanma Senetleri
45.548 45.548 69.123 69.123
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
435 12.048 12.483 1.031 3.822 4.853
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
435 12.048 12.483 1.031 3.822 4.853
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
179.869 520.271 700.140 181.431 460.058 641.489
Krediler
304.043 462.803 766.846 269.880 408.665 678.545
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
60.268 60.268 51.393 51.393
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-124.174 -2.800 -126.974 -88.449 -88.449
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
48.400 48.400 46.861 46.861
Satış Amaçlı
48.400 48.400 46.861 46.861
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.070 10.070 9.793 9.793
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.577 4.577 5.075 5.075
Diğer
4.577 4.577 5.075 5.075
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
319 319 189 189
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.155 4.155 5.464 5.464
DİĞER AKTİFLER (Net)
7.107 4.229 11.336 11.101 329 11.430
VARLIKLAR TOPLAMI
310.608 611.821 922.429 391.882 535.975 927.857
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
560.504 560.504 543.189 543.189
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.954 12.954 5.275 5.275
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
1.289 19.384 20.673 11.485 20.875 32.360
Müstakrizlerin Fonları
1.289 19.384 20.673 11.485 20.875 32.360
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9.825 9.825 783 5.212 5.995
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.825 9.825 783 5.212 5.995
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.212 6.212 6.967 6.967
KARŞILIKLAR
17.167 17.167 16.635 16.635
Çalışan Hakları Karşılığı
7.780 7.780 5.808 5.808
Diğer Karşılıklar
9.387 9.387 10.827 10.827
CARİ VERGİ BORCU
1.025 1.025 1.095 1.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.303 8.548 9.851 1.487 6.006 7.493
ÖZKAYNAKLAR
284.218 0 284.218 308.848 0 308.848
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.766 -4.766 -3.217 -3.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.569 5.569 8.478 8.478
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-207.164 0 -207.164 -186.992 0 -186.992
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-186.992 0 -186.992 -188.887 0 -188.887
Dönem Net Kâr veya Zararı
-20.172 0 -20.172 1.895 0 1.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
324.168 598.261 922.429 352.575 575.282 927.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
81.362 78.856
Kredilerden Alınan Faizler
66.406 60.816
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.011
Bankalardan Alınan Faizler
331 706
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.224 1.309
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.242 10.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
323 503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.919 9.966
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
5.148 4.449
Diğer Faiz Gelirleri
11 96
FAİZ GİDERLERİ (-)
-21.964 -33.653
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.985 -26.961
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-765 -3.835
Kiralama Faiz Giderleri
-1.366 -1.214
Diğer Faiz Giderleri
-848 -1.643
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
59.398 45.203
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.286 5.634
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.838 5.985
Gayri Nakdi Kredilerden
2.240 4.209
Diğer
598 1.776
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-552 -351
Gayri Nakdi Kredilere
-37 -36
Diğer
-515 -315
TEMETTÜ GELİRLERİ
89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-2.502 14.879
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.860 4.535
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.438 -4.012
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-14.800 14.356
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.414 6.512
FAALİYET BRÜT KÂRI
65.685 72.297
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-40.400 -21.592
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-19.314 -23.009
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.786 -26.722
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.815 974
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.815 974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.357 921
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.215 -321
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
858 1.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-20.172 1.895
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-20.172 1.895
Grubun Karı (Zararı)
-20.172 1.895
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918036
BIST