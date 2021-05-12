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***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2021 09:13



***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92 -1.246 -2.781 -4.119
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895
Diğer
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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 10,69 2.341.960 % 9,98  
KSTUR 334,90 524.479 % 9,98  
MERIT 291,20 1.188.974 % 9,97  
YAPRK 82,35 2.533.970 % 9,95  
GSRAY 3,54 200.868.389 % 9,94  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4347 8,4383 % 1,91  
Euro 10,1823 10,1934 % 1,05  
Sterlin 11,8525 11,9119 % 1,54  
Frank 9,2375 9,2931 % 1,23  
Riyal 2,2409 2,2521 % 1,82  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.824 -14,03  
Altın Gr. 494 495 5,46  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,24 27,27 -0,36  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 0,05  
B. Petrol 69,88 69,88 1,33  
Seans Raporu 12:35
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