***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92 -1.246 -2.781 -4.119Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı1.895 -1.895Diğer1.895 -1.895Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.309 7.232 114.544 -186.992 -2.781 304.729Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31 273 -1.521 -1.279Kar Dağıtımı-20.172 20.172 0Diğer-20.172 20.172 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.797 5.842 114.544 -207.164 -1.521 282.939Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER151.421 712.599 864.020 89.241 606.601 695.842GARANTİ VE KEFALETLER54.392 13.323 67.715 66.728 14.767 81.495Teminat Mektupları54.392 13.323 67.715 66.728 14.767 81.495Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler29 5.424 5.453 709 4.782 5.491Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları54.357 7.899 62.256 66.013 9.985 75.998TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR97.029 699.276 796.305 22.513 591.834 614.347Alım Satım Amaçlı İşlemler97.029 699.276 796.305 22.513 591.834 614.347Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.586 1.586 630 630Vadeli Döviz Alım İşlemleri799 799 315 315Vadeli Döviz Satım İşlemleri787 787 315 315Para ve Faiz Swap İşlemleri47.657 647.734 695.391 22.513 591.204 613.717Swap Para Alım İşlemleri267.088 267.088 22.513 210.425 232.938Swap Para Satım İşlemleri47.657 218.763 266.420 223.782 223.782Swap Faiz Alım İşlemleri161.883 161.883 156.997 156.997Futures Para İşlemleri49.372 49.956 99.328Futures Para Alım İşlemleri49.372 49.372Futures Para Satım İşlemleri49.956 49.956EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.109.050 6.902.666 8.011.716 1.114.690 6.209.419 7.324.109EMANET KIYMETLER93.988 2.690.002 2.783.990 94.788 2.402.300 2.497.088Tahsile Alınan Çekler108 1.281 1.389 908 1.129 2.037Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 2.688.721 2.782.601 93.880 2.401.171 2.495.051REHİNLİ KIYMETLER1.015.062 4.212.664 5.227.726 1.019.902 3.807.119 4.827.021Teminat Senetleri6.090 228.759 234.849 8.503 214.062 222.565Gayrimenkul671.877 2.480.685 3.152.562 675.136 2.221.175 2.896.311Diğer Rehinli Kıymetler337.095 1.503.220 1.840.315 336.263 1.371.882 1.708.145KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.260.471 7.615.265 8.875.736 1.203.931 6.816.020 8.019.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.967 -7.869Alınan Faizler18.722 22.129Ödenen Faizler-4.497 -5.452Alınan Ücret ve Komisyonlar881 836Elde Edilen Diğer Kazançlar982 995Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar709 198Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.038 -5.041Ödenen Vergiler-402 -434Diğer-5.390 -21.100Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim333 -33.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış26 -624Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-8.667 835Kredilerdeki Net (Artış) Azalış31.612 17.702Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.801 -5.019Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.508 -35.612Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-10.329 -11.032Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.300 -41.619YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.644 -3.694İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.132Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller396Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.954 -16.167Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.442 12.077Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-661 -802Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-661 -802DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi265 2.880Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.260 -43.235Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.986 56.420Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.246 13.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-1.521 -2.781DİĞER KAPSAMLI GELİRLER242 -1.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31 -92Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39 -118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8 26Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar273 -1.246Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri341 -1.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-68 341TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.279 -4.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)60.645 85.865 146.510 52.053 87.321 139.374Nakit ve Nakit Benzerleri3.037 83.883 86.920 723 75.273 75.996Nakit Değerler ve Merkez Bankası132 81.696 81.828 69 73.083 73.152Bankalar423 2.187 2.610 571 2.190 2.761Para Piyasalarından Alacaklar2.501 2.501 100 100Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-19 -19 -17 -17Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.314 5.314 5.187 5.187Devlet Borçlanma Senetleri5.314 5.314 5.187 5.187Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar48.893 48.893 45.708 45.708Devlet Borçlanma Senetleri48.733 48.733 45.548 45.548Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar3.401 1.982 5.383 435 12.048 12.483Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.401 1.982 5.383 435 12.048 12.483İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)180.810 545.455 726.265 179.869 520.271 700.140Krediler310.382 480.368 790.750 304.043 462.803 766.846Kiralama İşlemlerinden Alacaklar68.256 68.256 60.268 60.268Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-129.572 -3.169 -132.741 -124.174 -2.800 -126.974SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)48.400 48.400 48.400 48.400Satış Amaçlı48.400 48.400 48.400 48.400ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.565 10.565 10.070 10.070MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.632 4.632 4.577 4.577Diğer4.632 4.632 4.577 4.577YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI421 421 319 319ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6.112 6.112 4.155 4.155DİĞER AKTİFLER (Net)13.408 4.797 18.205 7.107 4.229 11.336VARLIKLAR TOPLAMI329.051 636.117 965.168 310.608 611.821 922.429YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER612.377 612.377 560.504 560.504PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.328 8.328 12.954 12.954İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR441 20.229 20.670 1.289 19.384 20.673Müstakrizlerin Fonları441 20.229 20.670 1.289 19.384 20.673GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.243 7.959 10.202 9.825 9.825Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.243 7.959 10.202 9.825 9.825FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.299 6.299 6.212 6.212KARŞILIKLAR17.985 17.985 17.167 17.167Çalışan Hakları Karşılığı8.248 8.248 7.780 7.780Diğer Karşılıklar9.737 9.737 9.387 9.387CARİ VERGİ BORCU1.237 1.237 1.025 1.025ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3.827 1.304 5.131 1.303 8.548 9.851ÖZKAYNAKLAR282.939 0 282.939 284.218 0 284.218Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.797 -4.797 -4.766 -4.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.842 5.842 5.569 5.569Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-208.685 0 -208.685 -207.164 0 -207.164Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-207.164 0 -207.164 -186.992 0 -186.992Dönem Net Kâr veya Zararı-1.521 0 -1.521 -20.172 0 -20.172Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI323.299 641.869 965.168 324.168 598.261 922.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ18.396 19.311Kredilerden Alınan Faizler15.310 14.863Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler62 79Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler685 382Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.204 2.735Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar120 63Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.084 2.672Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.114 1.248Diğer Faiz Gelirleri14 4FAİZ GİDERLERİ (-)-5.240 -5.791Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.498 -5.083Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-404 -134Kiralama Faiz Giderleri-313 -326Diğer Faiz Giderleri-25 -248NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.156 13.520NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ920 790Alınan Ücret ve Komisyonlar991 843Gayri Nakdi Kredilerden389 716Diğer602 127Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-71 -53Gayri Nakdi Kredilere-2 -1Diğer-69 -52TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)594 -4.788Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)25 935Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.543 -10.986Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.112 5.263DİĞER FAALİYET GELİRLERİ982 1.897FAALİYET BRÜT KÂRI15.652 11.419BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-6.087 -3.613DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.395 -5.098DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.708 -6.243NET FAALİYET KARI (ZARARI)-3.538 -3.535BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.538 -3.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)2.017 754Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-25 -884Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.042 1.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-1.521 -2.781DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-1.521 -2.781Grubun Karı (Zararı)-1.521 -2.781Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936322BIST