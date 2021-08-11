***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-339 -66 -25.839 -26.244Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı1.895 -1.895Diğer1.895 -1.895Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.556 8.412 114.544 -186.992 -25.839 282.604Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 -113 -2.996 -3.220Kar Dağıtımı-20.172 20.172 0Diğer-20.172 20.172 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.877 5.456 114.544 -207.164 -2.996 280.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER55.086 606.565 661.651 89.241 606.601 695.842GARANTİ VE KEFALETLER54.392 14.032 68.424 66.728 14.767 81.495Teminat Mektupları54.392 14.032 68.424 66.728 14.767 81.495Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler29 5.671 5.700 709 4.782 5.491Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 0 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları54.357 8.361 62.718 66.013 9.985 75.998TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR694 592.533 593.227 22.513 591.834 614.347Alım Satım Amaçlı İşlemler694 592.533 593.227 22.513 591.834 614.347Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri694 696 1.390 0 630 630Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 696 696 315 315Vadeli Döviz Satım İşlemleri694 0 694 315 315Para ve Faiz Swap İşlemleri0 591.837 591.837 22.513 591.204 613.717Swap Para Alım İşlemleri212.006 212.006 22.513 210.425 232.938Swap Para Satım İşlemleri210.575 210.575 223.782 223.782Swap Faiz Alım İşlemleri169.256 169.256 156.997 156.997Swap Faiz Satım İşlemleriFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.109.298 7.428.005 8.537.303 1.114.690 6.209.419 7.324.109EMANET KIYMETLER93.988 2.823.312 2.917.300 94.788 2.402.300 2.497.088Tahsile Alınan Çekler108 1.339 1.447 908 1.129 2.037Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 2.821.973 2.915.853 93.880 2.401.171 2.495.051REHİNLİ KIYMETLER1.015.310 4.604.693 5.620.003 1.019.902 3.807.119 4.827.021Teminat Senetleri6.085 238.893 244.978 8.503 214.062 222.565Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul671.877 2.603.550 3.275.427 675.136 2.221.175 2.896.311Diğer Rehinli Kıymetler337.348 1.762.250 2.099.598 336.263 1.371.882 1.708.145KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.164.384 8.034.570 9.198.954 1.203.931 6.816.020 8.019.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-8.226 -5.565Alınan Faizler23.698 28.639Ödenen Faizler-10.357 -10.739Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar1.079 1.208Elde Edilen Diğer Kazançlar1.438 671Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar639 198Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.073 -9.525Ödenen Vergiler-735 -729Diğer-12.115 -15.377Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim27.526 -36.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-840 1.181Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.592 -548Kredilerdeki Net (Artış) Azalış36.155 -45.184Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.938 534Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-12.935 -41.360Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)14.800 48.454Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı19.300 -42.488YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.625 -1.367İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.660 -1.389Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller638Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.169 -22.505Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.204 21.889Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.316 -1.569Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.316 -1.569Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi287 909Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.646 -44.515Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.986 56.420Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.632 11.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-2.996 -25.839DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-224 -405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111 -339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139 -435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 96Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-113 -66Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-75 -113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38 47TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.220 -26.244Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)66.814 97.729 164.543 52.053 91.228 143.281Nakit ve Nakit Benzerleri10.545 92.670 103.215 723 79.180 79.903Nakit Değerler ve Merkez Bankası234 85.523 85.757 69 73.083 73.152Bankalar403 7.147 7.550 571 6.097 6.668Para Piyasalarından Alacaklar10.005 0 10.005 100 0 100Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-97 0 -97 -17 0 -17Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.502 6.502 5.187 5.187Devlet Borçlanma Senetleri6.502 6.502 5.187 5.187Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar49.767 49.767 45.708 45.708Devlet Borçlanma Senetleri49.607 49.607 45.548 45.548Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar0 5.059 5.059 435 12.048 12.483Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.059 5.059 435 12.048 12.483İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)186.677 570.404 757.081 179.869 520.271 700.140Krediler320.688 502.402 823.090 304.043 462.803 766.846Kiralama İşlemlerinden Alacaklar71.459 71.459 60.268 60.268Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-134.011 -3.457 -137.468 -124.174 -2.800 -126.974SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)48.400 48.400 48.400 48.400Satış Amaçlı48.400 48.400 48.400 48.400ORTAKLIK YATIRIMLARI4.071 4.071 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.071 4.071 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.071 4.071 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.151 11.151 10.070 10.070MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.601 4.601 4.577 4.577Diğer4.601 4.601 4.577 4.577YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI463 463 319 319ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6.416 6.416 4.155 4.155DİĞER AKTİFLER (Net)8.072 382 8.454 7.107 322 7.429VARLIKLAR TOPLAMI336.665 668.515 1.005.180 310.608 611.821 922.429YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER633.851 633.851 560.504 560.504PARA PİYASALARINA BORÇLAR18.521 0 18.521 12.954 12.954İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR3.119 29.446 32.565 1.289 19.384 20.673Müstakrizlerin Fonları3.119 29.446 32.565 1.289 19.384 20.673GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 9.471 9.471 9.825 9.825Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.471 9.471 9.825 9.825FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.064 6.064 6.212 6.212KARŞILIKLAR18.261 18.261 17.167 17.167Çalışan Hakları Karşılığı8.343 8.343 7.780 7.780Diğer Karşılıklar9.918 9.918 9.387 9.387CARİ VERGİ BORCU1.034 1.034 1.025 1.025ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.378 3.037 4.415 1.303 8.548 9.851ÖZKAYNAKLAR280.998 0 280.998 284.218 0 284.218Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.877 -4.877 -4.766 -4.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.456 5.456 5.569 5.569Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-210.160 0 -210.160 -207.164 0 -207.164Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-207.164 0 -207.164 -186.992 0 -186.992Dönem Net Kâr veya Zararı-2.996 0 -2.996 -20.172 0 -20.172Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI329.375 675.805 1.005.180 324.168 598.261 922.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ40.322 37.842 21.926 18.531Kredilerden Alınan Faizler34.007 29.600 18.697 14.737Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10 3Bankalardan Alınan Faizler205 151 143 72Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler998 801 313 419Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.705 4.650 1.501 1.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar269 151 149 88Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.436 4.499 1.352 1.827Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.381 2.632 1.267 1.384Diğer Faiz Gelirleri16 8 2 4FAİZ GİDERLERİ (-)-10.656 -10.843 -5.416 -5.052Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.028 -9.480 -4.530 -4.397Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-909 -279 -505 -145Kiralama Faiz Giderleri-616 -643 -303 -317Diğer Faiz Giderleri-103 -441 -78 -193NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ29.666 26.999 16.510 13.479NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.105 1.319 185 529Alınan Ücret ve Komisyonlar1.299 1.479 308 636Gayri Nakdi Kredilerden628 1.270 239 554Diğer671 209 69 82Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-194 -160 -123 -107Gayri Nakdi Kredilere-35 -32 -33 -31Diğer-159 -128 -90 -76TEMETTÜ GELİRLERİ200 89 200 89TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-871 -4.823 -1.465 -35Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)62 2.871 37 1.936Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.186 -10.404 2.357 582Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.253 2.710 -3.859 -2.553DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.438 1.232 456 -665FAALİYET BRÜT KÂRI31.538 24.816 15.886 13.397BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-10.802 -30.916 -4.715 -27.303DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-11.430 -9.463 -6.035 -4.365DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.573 -11.796 -6.865 -5.553NET FAALİYET KARI (ZARARI)-5.267 -27.359 -1.729 -23.824BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.267 -27.359 -1.729 -23.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)2.271 1.520 254 766Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-97 -236 -72 -914Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.368 1.756 326 1.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-2.996 -25.839 -1.475 -23.058DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-2.996 -25.839 -1.475 -23.058Grubun Karı (Zararı)-2.996 -25.839 -1.475 -23.058Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957346BIST