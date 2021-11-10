***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-666 -1.617 -25.167 -27.450Kar Dağıtımı1.895 -1.895 0Diğer1.895 -1.895 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.883 6.861 114.544 -186.992 -25.167 281.398Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-614 -645 -2.314 -3.573Kar Dağıtımı-20.172 20.172 0Diğer-20.172 20.172 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -5.380 4.924 114.544 -207.164 -2.314 280.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER53.192 615.081 668.273 89.241 606.601 695.842GARANTİ VE KEFALETLER53.192 14.104 67.296 66.728 14.767 81.495Teminat Mektupları53.192 14.104 67.296 66.728 14.767 81.495Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler29 5.761 5.790 709 4.782 5.491Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 6 6 0 6Diğer Teminat Mektupları53.157 8.343 61.500 66.013 9.985 75.998TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 600.977 600.977 22.513 591.834 614.347Alım Satım Amaçlı İşlemler0 600.977 600.977 22.513 591.834 614.347Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 630 630Vadeli Döviz Alım İşlemleri315 315Vadeli Döviz Satım İşlemleri315 315Para ve Faiz Swap İşlemleri0 600.977 600.977 22.513 591.204 613.717Swap Para Alım İşlemleri221.843 221.843 22.513 210.425 232.938Swap Para Satım İşlemleri224.390 224.390 223.782 223.782Swap Faiz Alım İşlemleri154.744 154.744 156.997 156.997Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.099.415 7.382.791 8.482.206 1.114.690 6.209.419 7.324.109EMANET KIYMETLER93.988 2.852.923 2.946.911 94.788 2.402.300 2.497.088Tahsile Alınan Çekler108 1.361 1.469 908 1.129 2.037Tahsile Alınan Ticari Senetler93.880 2.851.562 2.945.442 93.880 2.401.171 2.495.051REHİNLİ KIYMETLER1.005.427 4.529.868 5.535.295 1.019.902 3.807.119 4.827.021Teminat Senetleri6.051 217.917 223.968 8.503 214.062 222.565EmtiaVarantGayrimenkul671.667 2.629.395 3.301.062 675.136 2.221.175 2.896.311Diğer Rehinli Kıymetler327.709 1.682.556 2.010.265 336.263 1.371.882 1.708.145KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.152.607 7.997.872 9.150.479 1.203.931 6.816.020 8.019.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-9.542 -2.101Alınan Faizler35.447 43.423Ödenen Faizler-15.648 -15.341Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar1.279 1.564Elde Edilen Diğer Kazançlar4.772 2.785Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.423 336Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.677 -14.392Ödenen Vergiler-1.071 -1.058Diğer-20.267 -19.507Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim40.428 -42.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-279 1.200Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.967 -33.809Kredilerdeki Net (Artış) Azalış74.649 38.872Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-562 -2.656Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-49.266 -64.157Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)28.853 17.645Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı30.886 -45.006YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.731 14İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.738 -1.642Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller293Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.169 -30.354Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.176 31.717Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.963 -2.309Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-1.963 -2.309DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi507 952Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)25.699 -46.349Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.986 56.420Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.685 10.071Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-2.314 -25.167DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.259 -2.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-614 -666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-768 -854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler154 188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-645 -1.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-770 -2.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler125 435TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.573 -27.450Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.645 114.368 172.013 52.053 91.228 143.281Nakit ve Nakit Benzerleri1.124 113.531 114.655 723 79.180 79.903Nakit Değerler ve Merkez Bankası773 85.375 86.148 69 73.083 73.152Bankalar377 28.156 28.533 571 6.097 6.668Para Piyasalarından Alacaklar100 0 100Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-26 -26 -17 0 -17Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.054 6.054 5.187 5.187Devlet Borçlanma Senetleri6.054 6.054 5.187 5.187Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.467 50.467 45.708 45.708Devlet Borçlanma Senetleri50.307 50.307 45.548 45.548Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Türev Finansal Varlıklar837 837 435 12.048 12.483Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı837 837 435 12.048 12.483İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)194.605 520.141 714.746 179.869 520.271 700.140Krediler331.282 449.982 781.264 304.043 462.803 766.846Kiralama İşlemlerinden Alacaklar70.159 70.159 60.268 60.268İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-136.677 -136.677 -124.174 -2.800 -126.974SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)48.400 48.400 48.400 48.400Satış Amaçlı48.400 48.400 48.400 48.400ORTAKLIK YATIRIMLARI4.071 4.071 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.071 4.071 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.071 4.071 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.236 12.236 10.070 10.070MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.478 4.478 4.577 4.577Diğer4.478 4.478 4.577 4.577YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI480 480 319 319ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6.511 6.511 4.155 4.155DİĞER AKTİFLER (Net)7.131 4.810 11.941 7.107 322 7.429VARLIKLAR TOPLAMI335.557 639.319 974.876 310.608 611.821 922.429YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER598.836 598.836 560.504 560.504PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.630 20.630 12.954 12.954İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR2.480 37.731 40.211 1.289 19.384 20.673Müstakrizlerin Fonları2.480 37.731 40.211 1.289 19.384 20.673GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER7.797 7.797 9.825 9.825Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.797 7.797 9.825 9.825FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.816 5.816 6.212 6.212KARŞILIKLAR17.244 17.244 17.167 17.167Çalışan Hakları Karşılığı9.110 9.110 7.780 7.780Diğer Karşılıklar8.134 8.134 9.387 9.387CARİ VERGİ BORCU1.302 1.302 1.025 1.025ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.494 901 2.395 1.303 8.548 9.851ÖZKAYNAKLAR280.645 280.645 284.218 284.218Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Hisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.380 -5.380 -4.766 -4.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.924 4.924 5.569 5.569Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar-209.478 -209.478 -207.164 -207.164Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-207.164 -207.164 -186.992 -186.992Dönem Net Kâr veya Zararı-2.314 -2.314 -20.172 -20.172Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI329.611 645.265 974.876 324.168 598.261 922.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ60.926 58.927 20.604 21.085Kredilerden Alınan Faizler51.470 47.205 17.463 17.605Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler17 7Bankalardan Alınan Faizler245 269 40 118Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.114 981 116 180Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.651 6.588 1.946 1.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar464 228 195 77Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.187 6.360 1.751 1.861Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.412 3.875 1.031 1.243Diğer Faiz Gelirleri17 9 1 1FAİZ GİDERLERİ (-)-16.160 -16.254 -5.504 -5.411Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-13.519 -14.207 -4.491 -4.727Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.507 -421 -598 -142Kiralama Faiz Giderleri-907 -943 -291 -300Diğer Faiz Giderleri-227 -683 -124 -242NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ44.766 42.673 15.100 15.674NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.293 1.607 188 288Alınan Ücret ve Komisyonlar1.568 2.055 269 576Gayri Nakdi Kredilerden836 1.765 208 495Diğer732 290 61 81Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-275 -448 -81 -288Gayri Nakdi Kredilere-36 -35 -1 -3Diğer-239 -413 -80 -285TEMETTÜ GELİRLERİ200 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-269 -5.230 602 -407Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)20 3.802 -42 931Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-11.809 -4.274 -5.623 6.130Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)11.520 -4.758 6.267 -7.468DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4.772 3.687 3.334 2.455FAALİYET BRÜT KÂRI50.762 42.826 19.224 18.010BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-13.251 -36.009 -2.449 -5.093DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-17.034 -14.329 -5.604 -4.866DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.868 -17.137 -10.295 -5.341NET FAALİYET KARI (ZARARI)-4.391 -24.649 876 2.710BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.391 -24.649 876 2.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)2.077 -518 -194 -2.038Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-268 -1.023 -171 -787Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.345 505 -23 -1.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-2.314 -25.167 682 672DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-2.314 -25.167 682 672Grubun Karı (Zararı)-2.314 -25.167 682 672Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976886BIST